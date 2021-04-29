Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» и ПО «Альтан»

«Актив» и «В2-Групп» провели тестовые испытания на совместимость своих продуктов. В ходе тестирования подтверждена корректность работы программного обеспечения оперативного управления предприятием «Альтан», а также модуля мобильных приложений «V2GR/Mobile» с дуальными смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC.

Компания «В2-Групп» занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем для горнодобывающих и промышленных предприятий. Одна из важнейших задач в таких организациях — это выстраивание и сбалансированность производственных процессов для достижения экономической эффективности и обеспечения требуемой безопасности, поддержание специфического документооборота и оформление множества документов по определенным требованиям. Процесс согласования документов промышленных предприятий обычно сложен и имеет ряд этапов, в нем задействованы множество сотрудников из географически распределенных подразделений. В ручном режиме, без использования системы электронного документооборота и электронной подписи, выполнить данные процессы без ошибок и колоссальных временных затрат довольно сложно.

Совместное решение компаний «В2-Групп» и «Актив» решает обозначенные проблемы. Внедрение на производстве системы оперативного управления предприятием «Альтан» с использованием интеллектуальной смарт-карты «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC помогает сделать процедуру формирования производственных заданий, их согласования и выдачи конкретным исполнителям точно в соответствии с регламентами. В результате снижается число ошибок и нарушений, уменьшается время выполнения операций, повышается безопасность производства и, как следствие, растут экономические показатели предприятия. Кроме того, система «Альтан» с использованием смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC автоматизирует и делает эффективными процессы производственного контроля, табельного учета, обучения, экзаменации и предсменного тестирования работников, прочих процедур допускной системы.

На данный момент на Быстренском горно-обогатительном комбинате с успехом завершаются пилотные испытания системы оперативного управления предприятием «Альтан» с использованием интеллектуальной смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграции компании «Актив», сказал: «Бизнес-процессы промышленных предприятий отличает строгая регламентация, необходимость следовать множеству отраслевых требований и правил. Современные устройства Рутокен в составе АИС «АЛЬТАН» нашего партнера «В2-ГРУПП» качественно изменят специфический документооборот, процессы планирования, контроля и учета на промышленных и горных предприятиях».

Евгений Китляйн, директор обособленного подразделения «В2-Групп», сказал: «Одним из наиболее результативных путей повышения эффективности горного производства и снижения рисков травмирования является формирование современной системы оперативного управления производством. При этом система не требует крупных капиталовложений. Главной задачей оперативного управления является устранение возникающих в ходе оперативной деятельности проблем в сложившейся производственной ситуации. Сложность оперативного управления производством обусловлена необходимостью принятия решений в сжатые сроки. Система «Альтан» с использованием дуальных смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC способна максимально эффективно справляться с сложностями и соответствовать требованиям, предъявляемым к построению современных систем оперативного управления для сложных производств».