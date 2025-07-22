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Горшков Максим
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|Резидент «Сколково» запустил ИИ-бот для работы с корпоративной базой знаний 1
Горшков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 959 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 1
|Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 334 1
|SML - Standard ML - Язык программирования 11 1
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