Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«СофтМедиаЛаб» создал ИИ-ассистента юриста для ускорения работы с договорами

ИТ-интегратор «СофтМедиаЛаб», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработал интеллектуального ассистента юриста, который помогает автоматизировать проверку договоров и снижать нагрузку на специалистов. Новое решение — часть тенденции по внедрению ИИ-инструментов, повышающих качество и скорость юридической экспертизы. Об этом CNews сообщили представители SoftMediaLab.

Юридическая сфера остается одной из самых трудоемких: специалисты ежедневно обрабатывают десятки документов, и любая неточность в формулировках может привести к финансовым потерям. Ассистенты на базе искусственного интеллекта становятся ответом на этот вызов, помогая компаниям выстраивать более безопасные и прозрачные процессы.

Для заказчика, ИT-компании, важно было не просто внедрить модную технологию, а выстроить систему, которая органично дополнит работу юристов, не меняя привычный рабочий ритм. Команда SoftMediaLab выступила технологическим партнером проекта — от подбора оптимальной языковой модели и проектирования архитектуры до настройки интеграций и сценариев взаимодействия с пользователями.

В отличие от типовых решений на рынке, разработанный ИИ-ассистент полностью адаптирован под корпоративные процессы и требования безопасности заказчика. Он проверяет корректность реквизитов контрагентов, находит орфографические и логические ошибки. Также помощник подсвечивает потенциальные риски — штрафы, автопродления, скрытые обязательства — и автоматически передает результаты анализа в систему управления задачами. Юристы подключаются только на финальном этапе, концентрируясь на стратегических решениях.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

По итогам пилотного запуска использование ИИ-ассистента позволило сократить время проверки договора с четырех часов до 1,2 часа и ускорить процесс согласования на один-два рабочих дня. 80% ошибок в документах выявляются автоматически. По подсчетам аналитиков SML, ежемесячная экономия рабочего времени и ресурсов с ИИ-помощником составит до 450 тыс. руб.

«Искусственный интеллект перестал быть технологией “для избранных” и стал неотъемлемой частью бизнес-среды. Компании начинают доверять ИИ не только в маркетинге или аналитике, но и в таких критичных процессах, как работа с договорами. Важно не просто автоматизировать процессы, а делать ИИ понятным и полезным людям. Этот проект — пример того, как технологии могут не заменять человека, а усиливать его компетенции», — отметил Максим Горшков, технический директор SoftMediaLab.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом»

Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

Власти недовольны ИИ: «10 минут доказываешь роботу, что ты человек»

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/