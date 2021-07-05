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Промышленный системный интегратор «Консом групп» увеличил объем данных в облаке МТС

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о расширении облачного проекта для российского промышленного системного интегратора – «Консом групп», одного из специалистов в области разработки и интеграции систем промышленной автоматизации для предприятий металлургии, энергетики, горнодобывающей, пищевой и химической промышленности. На облачную платформу CloudMTS перенесена значительная часть ИТ-ресурсов подразделений «Консом групп», расположенных в разных городах. Интегратор увеличил объем используемого облака для ИТ-разработки в 1,5 раза.

«Консом групп» использует облако CloudMTS для разработки ИТ-решений по автоматизации ведущих промышленных предприятий. Использование облака позволяет интегратору оптимизировать взаимодействие команд разработчиков как внутри офисов, так и работающих удаленно. Ускоряется внедрение новых решений, поскольку дополнительные ИТ-ресурсы для разработки можно быстро получить в облаке провайдера. В результате обеспечивается более быстрая реализация проектов и внедрение интегратором автоматизированных систем для своих заказчиков.

«Мы активно работаем с крупными промышленными компаниями и стабильно наращиваем количество проектов. Облако CloudMTS показало свою эффективность в нашей работе по разработке систем автоматизации промышленных предприятий и высокую безопасность данных. За прошлый год, используя облачные ресурсы, мы увеличили скорость взаимодействия наших подразделений, расположенных в разных городах, и их производительность. Гибкий облачный подход даёт нам возможность оперативно расширять ИТ-ресурсы под разработку новых проектов», – отметил Борис Драгунов, генеральный директор «Консом СКС».

«С каждым годом запрос на использование облаков у предприятий Южного Урала стабильно растёт. Среди компаний, которые доверяют облачным решениям ИТ-разработчики, ритейлеры, а также производственники. Облако CloudMTS обеспечивает бесперебойную работу всех систем компании и безопасность данных. Предприятия, задействованные в металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве и лёгкой промышленности пересматривают подход к организации ИТ-инфраструктуры. Пример системного интегратора «Консом групп» и его поэтапная миграция в облако показывает, как новые технологии помогают в работе предприятия, которое обеспечивает безопасную и эффективную работу российской промышленности», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Облачные технологии дают возможность оперативного выделения ИТ-ресурсов под конкретные задачи системного интегратора. Гибкость облачных сервисов, а также дополнительная экономия, связанная с сокращением затрат на покупку ИТ-оборудования и его обслуживание, позволяют ежемесячно экономить до 25%. Работа в облаке обеспечивает высокую доступность и работоспособность ИТ-систем в сравнении с физическими серверами. Для повышения надежности хранения данных интегратором «Консом групп» дополнительно используются сервисы резервного копирования.

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