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Промышленный системный интегратор «Консом групп» приступил к разработкам в облаке МТС

Облака Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Компания ПАО «МТС» сообщает о реализации проекта по организации облачной инфраструктуры для российского промышленного системного интегратора – «Консом групп». Облачные технологии провайдера #CloudMTS оптимизировали процесс разработки и внедрения интегратором автоматизированных систем, отвечая требованиям кибербезопасности.

Использование облака #CloudMTS для разработки решений промышленной автоматизации позволило «Консом групп» оптимизировать взаимодействие команд разработчиков как внутри офиса, так и работающих удаленно. Повысилась эффективность подразделений, обеспечена более быстрая реализация проектов. Среди основных заказчиков интегратора такие промышленные предприятия, как «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Металлоинвест», «Норильский Никель», «Еврохим», «Узбекуголь», «Еврохим».

Облачные технологии дают возможность оперативного выделения ИТ-ресурсов под конкретные задачи системного интегратора. Гибкость облачных сервисов, а также дополнительная экономия, связанная с сокращением затрат на покупку ИТ-оборудования и его обслуживание, позволяют ежемесячно экономить до 25%. Работа в облаке обеспечивает высокую доступность и работоспособность ИТ-систем в сравнении с физическими серверами. Для всех систем, расположенных в облаке, провайдер осуществляет резервное копирование, что повышает надежность работы.



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