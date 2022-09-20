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«Рексофт» и «Консом групп» стали технологическими партнерами

Российский разработчик цифровых решений «Рексофт» и промышленный системный интегратор «Консом групп» сообщили о старте сотрудничества.

Компании планируют совместно работать над проектами в области горнодобывающей и топливно-энергетической индустрии, транспорта и перерабатывающей промышленности.

Приоритетными направлениями партнерства станут киберфизические системы в промышленности, проектирование и ввод в действие SCADA, HMI, межуровневая интеграция систем классов MES, ТОИР, WMS и LIMS. Также для эффективного управления предприятием востребованным будет направление интеграции учетных производственных данных из MES-систем в контур ERP.

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Отдельным пунктом сотрудничества станут проекты по диспетчеризации различных направлений бизнеса промышленных предприятий – энергетика, логистика, цифровые двойники – системы имитационного и оптимизационного моделирования, на базе которых строится интеграционное календарное планирование.

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