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Music Tribe Behringer

Music Tribe - Behringer

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.11.2015 Tegrus модернизировала конференц-залы гостиницы «Жемчужина» в Сочи 1
08.12.2011 Док - диплодок 1
19.03.2007 УГИБДД объявило конкурс на поставку видеомонтажной установки 2
20.09.2006 "Энвижн Груп" оснастит переговорные комнаты "Клиффорд Чанс" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Music Tribe и организации, системы, технологии, персоны:

Televic 8 1
Intel Corporation 12909 1
Acer Group - Acer Inc 2831 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
Sony - Sony Group Corporation 6766 1
Logitech 442 1
NVision Group - Энвижн Груп 701 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Жемчужина - Санаторий 68 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1557 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3636 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17031 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3740 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5967 1
Док-станция - Docking station 568 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10844 1
Микрофон - Microphone 2880 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1246 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9719 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2072 1
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 351 1
SCSI Ultra320 - SCSI Ultra160 149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55463 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22948 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1670 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9527 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34311 1
Adobe Premiere 118 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 148 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 23 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7749 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1913 1
Apple iPod 1559 1
Россия - РФ - Российская федерация 169915 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55269 1
Европа 25076 1
Азия - Азиатский регион 5977 1
Ближний Восток 3174 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2935 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9070 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5886 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486121, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204408.
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