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ICL Финансы

СОБЫТИЯ

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18.11.2013 ICL-КПО ВС представила новое решение на платформе Microsoft Dynamics AX - «ICL-Финансы» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ICL Финансы и организации, системы, технологии, персоны:

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