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БГУ имени Доржи Банзарова Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова

БГУ имени Доржи Банзарова - Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова

СОБЫТИЯ


31.03.2026 НИУ ВШЭ и БГУ запускают совместную ИТ-программу при поддержке Правительства Бурятии 3
29.05.2008 БГУ приобретет компьютеры и оргтехнику 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

БГУ имени Доржи Банзарова и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Desktop computer - Системный блок - системник 474 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 1
Принтер струйный - Inkjet printer 739 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
Диктофон - Voice recorder 137 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Цыденов Алексей 14 1
Аржанцев Иван 14 1
Рощин Сергей 9 1
Муравлев Виктор 1 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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