Легендарный производитель, познакомивший россиян с принтерами, уничтожает свое производство и готовит «революцию» на рынке

Epson, в числе первых начавшая поставки принтеров в Россию, прекращает производство. Это касается только лазерных моделей, очень популярных во всем мире, особенно в офисах. Она собирается продвигать струйные принтеры, утверждая, что они во всем лучше и даже экономичнее лазерных. При этом Epson замалчивает их многочисленные недостатки, за которые их и не любят в бизнес-среде.

Лазерным принтерам пора на покой

Компания Epson, один из пионеров мирового рынка принтеров, объявила о прекращении производства лазерных принтеров. Согласно публикации на официальном сайте компании, она делает это из заботы об экологии.

Epson будет постепенно сворачивать производство и продажи лазерных принтеров, чтобы к 2026 г. полностью остановить их. В то же время компания решила не бросать тех, кто отдал предпочтение именно лазерным принтерам с ее логотипом на корпусе. Она намерена продолжить выпускать для них запчасти и расходные материалы. Однако в заявлении Epson не сказано, как долго это продлится.

Свой первый принтер, получивший название EP-101 (Electronic Printer), Epson выпустила в 1968 г., еще под своим прежним названием Shinshu Seiki. Под маркой, которая позже станет известна во всем мире, принтеры стали выпускаться в 1975 г. В России принтеры Epson появились если не самыми первыми, то одними из самых первых, почти сразу став массовыми.

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Прощаясь с «лазерниками», уходить с рынка принтеров Epson вовсе не собирается. Вместо этого она намерена устроить на нем своего рода революцию.

Чернила лучше тонера

Epson хочет сосредоточить свои усилия на выпуске исключительно струйных принтеров, притом не только для домашнего, но и для офисного использования. В заявлении компании утверждается, что они гораздо более экологичны в сравнении лазерными, так как расходуют меньше энергии и потребляют меньше расходных материалов.

Epson начала готовить своих клиентов к переходу от тонера к чернилам заранее. Сразу после публикации заявления о скором прекращении выпуска лазерных принтеров она анонсировала новую серию офисных струйных МФУ (принтер, сканер и копир в одном устройстве) WorkForce Enterprise AM. Эта линейка, если верить маркетологам Epson, максимально экологична – за счет фирменной технологии Heat-Free эти принтеры обходятся без прогрева при включении и выходе из режима ожидания, что позволяет экономить электроэнергию. В течение какого времени, в среднем, Heat-Free наэкономит 1 кВтч, Epson не уточняет.

Еще больше недостатков

Заявляя о преимуществах струйных принтеров перед лазерными, Epson упоминает, что в последних надо регулярно менять барабан и фотоэлементы. Нередко из строя выходит и проявитель. В струйных же, согласно Epson, менять нужно лишь картриджи и емкость для отработанных чернил. По подсчетам Epson, в струйных принтерах на 59% меньше компонентов, требующих регулярной замены.

В дополнение к этому лазерные принтеры расходуют больше электроэнергии, тратя ее на нагрев и закрепление тонера на бумаге. Разница достигает 85% в пользу струйных принтеров, если сравнивать их с идентичными по скорости печати «лазерниками».

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При этом компания не пишет об очевидных минусах струйных принтеров. Например, напечатанные на подавляющем большинстве из них документы боятся воды – достаточно нескольких капель, чтобы текст стал нечитаемым, а документ – непригодным к использованию. В этом случае возрастает количество используемой бумаги, что не самым лучшим образом влияет на экологию. Впрочем, это компенсируется повсеместным переходом компаний на электронный документооборот, подразумевающим полный отказ от печати любых документов.

Новый тренд

Другие крупные игроки мирового рынка принтеров на момент публикации материала не были готовы последовать за Epson в ее стремлении оставить мир без лазерных принтеров во имя экологии. В частности, такие заявления и даже намеки не делали ни HP Inc., ни Canon, занимающие на глобальном рынке 39,6% по количеству проданных устройств (первое место, статистика IDC за II квартал 2022 г.) и 20,1% (второе место) соответственно.

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Epson в данном случае замыкает тройку лидеров с 17,6%, на четвертом находится Brother с 8,4%, на пятом – Pantum с 2,2%. Samsung в рейтинге не участвует, поскольку ее принтерный бизнес еще в 2016 г. выкупила HP Inc. за $1 млрд.

В данном случае у конкурентов Epson есть два пути. Они могут или заявить, что все желающие купить именно лазерный принтер могут в любой момент обратиться к ним, или присоединиться к модной нынче экологической повестке.

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Какой именно выбор сделает каждая из компаний, еще присутствующих на рынке, неизвестно. Но нельзя забывать, что в мире постоянно падает количество распечатываемых страниц. Например, еще в 2020 г. их оказалось на 14% меньше, чем годом ранее, что было связано с пандемией и удаленной работой. В последующие годы падение продолжилось, но уже по вине цифровизации документооборота.