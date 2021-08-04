Принтеры больше не нужны. Число распечатанных страниц стремительно падает по всему миру

По всему свету наблюдается гигантский спад объемов печатаемых на принтерах страниц. В 2020 г. их оказалось на 14% меньше, чем годом ранее, и это связано с пандемией и удаленной работой. В последующие годы падение продолжится, но уже по вине цифровизации документооборота.

Никто не хочет печатать

Во всем мире зафиксировано резкое сокращение количества распечатанных на принтерах и МФУ страниц. По данным исследовательской компании IDC, 2020 г. в этом плане стал провальным на фоне 2019 г.

По итогам 2020 г. в масштабах всей планеты было распечатан 2,8 трлн страниц. С одной стороны, число гигантское, но, с другой стороны, в 2019 г. их было на 14% больше.

Эксперты IDC называют всего одну причину стремительно снизившегося объема отпечатанных страниц. По их мнению, это напрямую связано с переходом сотен миллионов людей по всему миру на удаленную работу.

Печатать рабочие документы на домашних принтерах, особенно струйных, не так выгодно, как может показаться

Массовая удаленка – это прямое следствие пандемии коронавируса, начавшейся с небольшого китайского города Ухань и за считанные недели захватившей весь мир. В России принудительная самоизоляция была объявлена в конце марта 2020 г. и продлилась до июля 2020 г., а в ряде регионов и еще дольше.

Лазерные принтеры не в почете

Отчет IDC основан на страницах, напечатанных на лазерных и струйных принтерах и МФУ. Резкое падение объемов печати спровоцировали лазерные принтеры, так как именно они чаще всего из соображений экономии и скорости печати используются в опустевших из-за коронавируса офисах.

График падения объемов печати

Число страниц, отпечатанных именно на лазерных принтерах, сократилось на 16% всего за год. Притом, по данным IDC, сильнее всего пострадал сегмент устройств формата А3, которые в десятки раз реже используются в домашних условиях даже в сравнении с лазерными принтерами формата А4.

Струйные принтеры вновь популярны

Пока лазерные принтеры простаивали в закрытых офисах, их струйные аналоги, печатающие чернилами, напротив, трудились намного более активно, чем всегда. Число отпечатанных на них страниц в 2020 г. выросло на 4% год к году.

Эксперты IDC нашли объяснение этому факту. Как правило, именно струйные принтеры, которые почти всегда стоят дешевле лазерных, покупаются домой для редкой печати документов и фотографий. Пандемия, спровоцировавшая удаленную работу и учебу, вынудила пользователей чаще использовать собственные струйные принтеры для печати документов и всего, что может потребоваться на уроках или по работе.

Для каких целей используются домашние принтеры в разных регионах мира

Согласно опросу пользователей, проведенному IDC в 2021 году, около половины страниц, напечатанных офисными работниками, вынужденными трудиться из дома во время пандемии, были рабочими документами. Опрос проходил во всем мире, в нем участвовали офисные сотрудники, вынужденные перейти на работу из дома.

Прогноз неутешительный

По прогнозам IDC, в 2021 г. общемировой объем напечатанных страниц вырастет на 2% по сравнению с 2020 г. Другими словами, допандемийного уровня он не достигнет.

Аналитики IDC уверены, что в 2022 г. тенденция сокращения числа отпечатанных страниц вновь вернется, притом темпы сокращения будут лишь усиливаться.

Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего Инновации и стартапы

Причин у этого несколько. Несмотря на ослабления антикоронавирусных ограничений и стремление ряда работодателей вернуть своих сотрудников в офисы, многие из них по-прежнему будут работать дома и распечатывать меньше, чем в офисе. CNews писал, что многие настолько не желают вновь сидеть в рабочих кабинетах, что готовы даже уволиться, если работодатель попытается отобрать у них удаленку.

Вторая причина – это глобальная цифровизация всего, что так или иначе связано с документооборотом. «Страницы, напечатанные дома, не компенсируют спад в офисах, поскольку организации и правительства продолжают реализовывать безбумажные инициативы и программы цифровой трансформации», – сказала старший научный директор подразделения Imaging Devices & Document Solutions европейского офиса IDC Илона Станкеова (Ilona Stankeova). «В 2025 году будет напечатано около 2,3 трлн страниц», – добавила она.

В дополнение к базовому прогнозу IDC подготовила дополнительные, основанные на оптимистичном и пессимистичном сценариях. В первом случае среднегодовой темп спада мирового объема страниц за пять лет составит 1,9%. В пессимистичном сценарии этот показатель достигнет 5,1%.

Принтеры как угроза безопасности и бюджету пользователей

Домашним принтером или МФУ располагают не все пользователи, и цены на них в обозримом будущем могут взлететь из-за дефицита микросхем. В марте 2021 г. CNews писал, что все печатающие устройства могут заметно подорожать, поскольку на фоне нехватки компонентов возник риск полной остановки их производства.

Эксплуатация принтеров тоже стоит денег. Пользователи пытаются сэкономить на ней, покупая неоригинальные и более доступные по цене картриджи, но производители постоянно борются с этим.

Особенно активно проявляет себя в этом компания HP. В апреле 2021 г. она отчиталась о своих успехах по борьбе с поддельными картриджами за 2020 финансовый год. Ее специалисты изъяли более 4,5 млн единиц такой продукции. Компания проводит рейды и в России – в начале календарного 2020 г. она обнаружила в Москве склады с тысячами компонентов для изготовления контрафактных картриджей.

У HP также есть сервис Instank Ink по доставке чернил для ее струйных принтеров (не работает в России). Как сообщал CNews, до ноября 2020 г. в этом сервисе был предусмотрен бесплатный тариф, подразумевавший печать до 15 страниц в месяц без необходимости платить за чернила. HP избавилась от него, и теперь тот же объем страниц стоит $0,99. Тем, кто не готов платить, HP удаленно блокирует принтеры.

Домашние и офисные принтеры могут навредить не только кошельку, но и безопасности данных в памяти компьютера, если тот работает на Windows. В июле 2021 г. в ОС Microsoft была выявлена брешь, открывавшая хакерам полный доступ к ПК и серверам через «Диспетчер печати». У Microsoft поначалу не было готового патча для нее, и она рекомендовала всем отключить эту службу и тем самым лишиться возможности печатать документы.