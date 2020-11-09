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HP начала требовать деньги за прежде бесплатный сервис. Неплательщикам заблокирут принтеры

Техника
, Текст: Эльяс Касми

HP Inc. убрала бесплатный тариф из состава программы Instant Ink по замене пустых картриджей на новые. Теперь пользователям придется платить минимум $0,99 в месяц за печать всего лишь 15 страниц, иначе компания удаленно заблокирует им принтер.

Нужно больше долларов

Компания HP Inc. ухудшила программу подписки на чернила для струйных принтеров Instant Ink, полностью исключив из нее бесплатный тариф. Теперь все без исключения пользователи, подписанные на этот сервис, должны ежемесячно отчислять компании определенную сумму, иначе их принтер будет удаленно заблокирован.

Лишать людей возможности печатать на принтере, которые они купили за свои деньги, HP Inc. начала еще в январе 2020 г. Как сообщал CNews, блокировка происходит в том случае, если пользователь по тем или иным причинам не смог или не успел оплатить абонентскую плату. Компания «ломает» даже полностью исправные принтеры с заправленными картриджами – пока владелец устройства не заплатит, печатать он не сможет, даже если он не выработал ежемесячный лимит страниц, предоставляемый ему согласно выбранному тарифу.

В рамках программы Instant Ink компания HP Inc. в обмен на ежемесячную абонентскую плату берет на себя обязательства по замене картриджей у всех клиентов по мере их опустошения.

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Подписка на Instant Ink стала заметно менее выгодной для потребителей

Размер абонентской платы включает в себя стоимость самих чернил, а также расходы на доставку картриджа, но клиент платит не за сами чернила, а только за количество напечатанных страниц.

Как изменились тарифы

Предыдущая линейка тарифов Instant Ink включала базовый и бесплатный – он позволял пользователю печатать до 15 страниц в месяц. С ноября 2020 г. такая «услуга» стоит $0,99 (76 руб. по курсу ЦБ на 9 ноября 2020 г.), при этом ее условия остались прежними, то есть компания, установив цену на то, что раньше было бесплатным, не предложила своим клиентам ничего взамен. За эти деньги пользователь сможет напечатать не более 15 страниц, то есть каждая страница обойдется ему приблизительно в 5 руб.

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Прежние тарифы

Тарифы за $2,99 (231 руб.) и $4,99 (385 руб.) остались неизменными – они сохранили как стоимость, так и условия – 50 и 100 страниц в месяц соответственно. А вот два самых дорогих тарифа при оставшихся неизменными условиях заметно подорожали – печать 300 страниц в месяц обойдется пользователям в $11,99 (924 руб.) вместо $9,99 (770 руб.), а 700 страниц – в $24,99 (1927 руб.) вместо $19,99 (1541 руб.)

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Новые расценки

Рост цен на Instank Ink в компании не комментируют.

Для чего нужна такая программа

Instant Ink действует с 2013 г. По заверениям HP Inc., программа позволяет экономить до 50% затрат на печать, поскольку одно из условий программы – замена компанией картриджей с чернилами на новые по мере их опустошения.

По условиям программы, абонентская плата будет списана с владельца принтера в любом случае, даже если он не использовал чернила в течение месяца и ничего не печатал. Взамен компания переносит неиспользованные страницы на следующий месяц.

Для получения информации о количестве напечатанных страниц HP Inc. удаленно контролирует использование принтера и отслеживает все типы устройств, используемых для подачи задания на печать – это может быть компьютер, планшет, смартфон и др. Дополнительно компания мониторит тип отправленного на печать документа (фотография, файл PDF, документ MS Word и т. д.). О количестве чернил в картридже компания узнает, когда принтер подключен к интернету, и включены веб-службы.

HP Instant Ink действует не во всех странах мира, в России этот сервис не работает.

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Страны, жители которых могут подписаться на Instank Ink

Участие в программе позволяет использовать в принтерах картриджи, не поддерживающие Instant Ink, но абонентская плата за пользование сервисом будет взиматься и в этом случае, пока пользователь не отменит подписку.

Участвовать вовсе не обязательно

Чтобы не рисковать лишиться возможности печатать на собственном принтере, пользователи могут не принимать участие в программе Instant Ink. Выйти из нее можно в любой момент, но необходимо уведомить HP Inc. об этом, иначе она продолжит присылать счета на оплату и начнет блокировать принтер.

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Один из вариантов сообщения о блокировке принтера

Помимо этого, еще в октябре 2019 г. HP Inc. определила новую модель развития своего принтерного бизнеса, согласно которой пользователи смогут легально пользоваться совместимыми картриджами. Как сообщал CNews, у покупателей появится возможность выбора, по какой схеме приобретать печатающие устройства HP Inc. – они по-прежнему смогут покупать принтеры со скидкой, но в этом случае пользоваться им придется только оригинальными расходниками, то есть сэкономить, покупая совместимые от сторонних производителей, не получится. Вторым вариантом станет покупка самого принтера за полную его стоимость, и тогда их можно будет использовать с совместимыми расходными материалами.

Переход на новую бизнес-модель состоится в течение ближайших нескольких лет.

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