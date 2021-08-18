Acer представила в России «умный» 4K-проектор H6800BDa

Acer представила на российском рынке «умный» проектор H6800BDa. Модель позиционируется как универсальное мультимедийное устройство, которое способно воспроизводить контент с разрешением 4К. Проектор подходит и для домашних кинотеатров, и для коммерческого использования благодаря высокой производительности и возможности управления по сети. H6800BDa отличается поддержкой популярных платформ для просмотра видео, качественной цветопередачей, отличным уровнем контраста с поддержкой HDR10 и способностью работать с частотой обновления 240 Гц при разрешении 1080p.

Проектор Acer H6800BDa выполнен в классическом прямоугольном форм-факторе. Корпус белого цвета незаметен в офисе или торговом центре и удачно гармонирует практически с любым интерьером дома. При этом устройство можно разместить как на столе или какой-то горизонтальной поверхности, так и на потолке (крепление приобретается отдельно). Все элементы управления расположены на верхней панели корпуса. Также работой новинки можно управлять по сети, используя разъём RS232 (D-sub). Проектор поддерживает функцию автоматического отключения для экономии энергии и ресурса лампы. Для настройки изображения в проекторе предусмотрена полная поддержка коррекции трапецеидальных искажений, включая автоматическую и ручную, а для установки в различных помещениях — поддержка зума 1,1x.

Для подключения к источникам изображения предусмотрено два порта HDMI и порт VGA. Проектор не требует внешних колонок, так как оборудован собственным 10-ваттным динамиком. Режим EcoPro позволяет увеличить срок работы лампы устройства до внушительных 15 тыс. часов, при этом оно готово работать в режиме 24/7, что особенно удобно для размещения в общественных местах и торговых центрах.

Acer H6800BDa — «умный» мультимедийный проектор. Пользователь может открыть встроенный магазин приложений Aptoide TV, чтобы скачать популярные программы для просмотра видеоконтента, включая Smart YouTube и Netflix. Комплектный донгл для беспроводной связи поможет выводить на проектор изображение с подключенных через приложение Miracast гаджетов.

Проектор Acer H6800BDa

Качество изображения Acer H6800BDa поражает воображение. Поддержка проекции с разрешением 4К UHD (3840x2160) обеспечивает невероятную детализацию картинки, а высокая яркость в 3600 ANSI-люменов и технология DynamicBlack гарантируют, что проекция останется чёткой и яркой, с насыщенными цветами в условиях любого освещения. Также проектор получил сертификат ISFccc за качество цветопередачи, а за контрастность проекции отвечает технология HDR10, которая расширяет динамический диапазон и сохраняет мелкие детали в самых ярких и самых тёмных участках картинки. При этом проектор способен работать с контентом с соотношением сторон 16:9 и 4:3.

Помимо высокой детализации H6800BDa может похвастаться отличной производительностью. При работе в режиме 1080p его частота обновления достигает внушительных 240 Гц, то есть за одну секунду он способен обработать 240 кадров. Это особенно полезно в уникальном футбольном режиме, который был создан специально для фанатов активных видов спорта. В нём повышается насыщенность цветов, чтобы болельщики легко могли различить форму и лица своих любимых игроков, а плавная смена кадров помогает им сосредоточиться на самом главном — на матче.

Новый проектор Acer H6800BDa появится в продаже в России в 2021 г. по рекомендованной розничной цене 99990 руб.