Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A

Бренд Digma, производитель цифровой техники для дома и офиса, объявляет о запуске новой категории проекторов. LED-лампа с ресурсом 50 тыс. часов обеспечивает долговечность использования. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Digma DP-FHD800A поддерживает разрешение 1920×1080 (Full HD). Проектор передает изображение на проекцию диагональю от 47 до 175 дюймов с расстояния от 1,4 до 5 метров. Яркость 800 люмен (ANSI) в сочетании с контрастностью 30000:1 позволяет сохранять детализацию проецируемой картинки в условиях умеренной освещенности.

Digma DP-FHD800A оснащен автоматической и моторизованной ручной фокусировкой. Технология коррекции трапецеидальных искажений (4P/4D) позволяет устанавливать проектор на разной высоте и под разными углами.

Digma Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A

Подключение источников сигнала возможно с помощью кабелей HDMI, USB-A, USB-C, LAN, а также по беспроводным интерфейсам – Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Подключение к проектору также доступно с мобильного устройства – Miracast для Android, iOSCast для iOS.

Устройство также является самостоятельным медиацентром и работает на базе Android с предустановленными приложениями, включая YouTube, «Яндекс Браузер» и RuStore. Пользователю доступна возможность установки дополнительных популярных стриминговых сервисов и приложений. Для воспроизведения контента с внешних накопителей предусмотрены USB-порты.

Встроенная стереосистема проектора Digma DP-FHD800A состоит из двух широкополосных динамиков по 15 Вт каждый. При необходимости усиления звука можно подключить внешние колонки через аудиовыход 3,5 мм.

На корпусе проектора расположен фильтр стандарта IP5X. Это позволяет защитить внутренние компоненты от пыли, что увеличивает срок службы устройства.

Проектор поддерживает установку на горизонтальную поверхность или монтаж на потолочный кронштейн. Возможны как фронтальная, так и обратная проекция — устройство можно расположить как перед экраном, так и за ним.

Новинка доступна в сети магазинов «Ситилинк» и на маркетплейсах.