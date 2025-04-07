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Digma DiMagic Cube Digma DP серия проекторов



07.04.2025 Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A 1
02.01.2020 Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Digma DiMagic Cube и организации, системы, технологии, персоны:

Digma 203 2
Eastman Kodak - Кодак 495 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 630 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Seiko Epson Corporation 898 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 1
ViewSonic 312 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2564 1
LG Electronics 3631 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6093 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1012 2
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 539 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14026 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10214 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10068 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2132 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7376 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13937 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12644 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3874 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1145 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2615 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1906 1
Аналоговые технологии 2781 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1067 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3369 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2270 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 504 1
Диафильм 17 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 567 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2113 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1381 1
USB Type-A - USB-A 538 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 92 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3226 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1971 1
Проектор - Коррекция трапецидальности - коррекция трапецеидальных искажений - Trapezoidal correction - correction of trapezoidal distortions 23 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1436 1
Вентилятор - Fan 987 1
MHL - Mobile High-Definition Link - стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB 93 1
Освещение - яркость источника света 687 1
Наушники - Headphones 4072 1
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 166 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17232 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4647 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2398 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7727 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9746 1
Apple iOS 7909 2
Google Android 14165 2
Cinemood Кинокубик 5 1
Cinemood ДиаКубик 3 1
Acer - серия проекторов 34 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 430 1
VK RuStore - Рустор 369 1
LG PF - серия светодиодных проекторов 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2786 1
Cinemood Cloud 2 1
Microsoft Office 3782 1
ViewSonic PX - серия проекторов 3 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3006 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4963 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6411 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5966 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351604, в очереди разбора - 760314.
Создано именных указателей - 172460.
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