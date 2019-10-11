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Acer представила серию беспроводных проекторов X1

Техника

Acer представила новую серию беспроводных проекторов начального уровня X1. Они прекрасно подходят для использования на предприятиях, в учебных заведениях и домашних условиях. Благодаря функции зеркалирования экрана устройства справятся с отображением любых материалов со смартфона или ноутбука на Windows 10 без использования кабелей и не требуя скачивания специальных приложений.

Серия X1 поддерживает новейшие технологии, такие как Acer LumiSense, ColorBoost3D и ColorSafe II, которые обеспечивают четкое изображение с яркими цветами.

Обладая доступной ценой, проекторы Acer X1 обеспечивают кристально чистое и яркое изображение при проведении презентаций в конференц-залах и больших аудиториях, а также во время просмотра фильмов в домашних условиях.

Поддержка функции зеркалирования экрана и технологии Miracast позволяет новинкам отображать контент со смартфона или ноутбука на Windows 10 без использования кабелей и дополнительных приложений. Благодаря высокому уровню яркости 3600 люмен проектор с большого расстояния выводит на экран четкую картинку даже при дневном свете. Оптимизированное 6-сегментное цветовое колесо RGBCYW улучшает палитру полутонов, обеспечивая реалистичные и насыщенные цвета.

Обладая высоким уровнем яркости 3600 люмен, Acer X1 проецирует чистое и яркое изображение с большого расстояния даже при дневном свете. Коэффициент контрастности у этого проектора достигает 20 000:1, а технология DynamicBlack динамически настраивает мощность лампы для оптимизации уровней черного.

Технология Acer LumiSense производит покадровый анализ контента в режиме реального времени и обеспечивает динамическую регулировку изображения до оптимального уровня, благодаря этому темные сцены отображаются четко и без потери детализации. А технология Acer ColorBoost3D позволяет предотвращать затемнение и искажение цвета при просмотре 3D- и 2D-контента за счет усиления яркости.

Оптимизированное 6-сегментное цветовое колесо RGBCYW улучшает полутона CYW (голубой, желтый и белый) на основе стандартного цветового пространства RGB (красный, зеленый, синий), обеспечивая реалистичные и насыщенные цвета. Проектор также поддерживает 3D-контент, создавая стереоскопическое изображение с помощью HDMI 3D. Для просмотра такого контента пользователю потребуются 3D-очки.

С помощью беспроводного адаптера Acer X1 передает изображения со смартфонов, ноутбуков или ПК без использования кабеля. Технология Miracast обеспечивает быстрое и плавное зеркалирование экрана без установки дополнительных приложений и поддерживает Windows 10, Android и iOS. Контент можно загружать с USB-накопителя, благодаря чему показ презентаций не вызовет никаких затруднений. Встроенный динамик на 2 Вт обеспечивает мощный звук, избавляя пользователя от необходимости подключения внешних динамиков.

Серия X1 совместима с Crestron Network System — одной из ведущих мировых систем централизованного управления, благодаря чему деловые презентации можно проводить на профессиональном уровне. Удобная веб-утилита для ПК Crestron Flash Utility™ позволяет управлять проектором через локальную сеть, а многопользовательская программа Crestron RoomView™ обеспечивает мониторинг, контроль и отчетность по всему объекту с помощью диалогового окна и системы оповещения по электронной почте. Благодаря совместимости с Crestron Network System можно запланировать удаленное включение/выключение. Кроме того, RoomView™ способна работать с несколькими проекторами сразу.

Коэффициент масштабирования 1,2 позволяет расположить устройство в любом удобном месте, а функция коррекции трапецеидальных искажений легко и быстро оптимизирует картинку — например, при использовании боковой проекции. Проекторы Acer X1 экологичны и позволяют на 70% снизить потребление энергии, при этом срок службы лампы составляет до 15 000 часов.

Серия Acer X1, включающая в себя восемь вариантов моделей, уже доступна в российской рознице по цене от 30 990 рублей. В серию входят модели Acer X1125i, Acer X1225i, Acer X1325Wi и Acer X1525i.

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