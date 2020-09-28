Zyxel и ATEN представили комплексное решение AV-over-IP

Zyxel Networks объявила о доступности для своих коммутаторов разработанного совместно с компанией ATEN нового функционала Networked AV, который существенно упрощает внедрение AV-систем на базе этих коммутаторов и повышает эффективность их использования. Накопленный Zyxel более чем 30 лет опыт разработки сетевых технологий поможет VAR-реселлерам, системным интеграторам и партнерам в канале, работающим на рынке решений для аудио/видео (AV), улучшить масштабируемость и эффективность предлагаемых ими решений.

Сегодня индустрия AV-систем активно переходит от традиционной архитектуры матричных коммутаторов к использованию стандартной технологии IP-сетей для внедрения новых приложений передачи аудио/видео по IP-сетям (AV-over-IP). Этот переход на использование IP-технологий помогает улучшить масштабируемость, увеличить максимальную дальность соединения, сокращает потребность в прокладке кабеля и упрощает монтаж решений. Однако многие поставщики AV-систем пока не готовы перейти на IP-технологии из-за недостатка экспертизы.

Zyxel Networks заключила партнерское соглашение с лидером индустрии AV компанией ATEN - ведущим поставщиком решений в секторе информационных технологий для передачи аудио/видео. Партнерство двух компаний обеспечит тесную интеграцию архитектуры сетевых систем и полную совместимость и высокую надежность всего решения AV-over-IP.

Для улучшения поддержки различных сетевых приложений в специализированном режиме Networked AV используется программа-мастер настройки. Она специально разработана для удобного доступа к функциям, чаще всего применяемым при конфигурировании сетей, по которым в потоковом режиме передается аудио/видео. Также в этом режиме для отображения основных параметров, включая информацию о портах, системную информацию и энергопотребление, используется новая консоль Networked AV dashboard, с помощью которой пользователь может сразу определить текущее состояние сети и легко настроить свой коммутатор.

«Неправильная настройка параметров сети в решениях AV-over-IP часто приводит к проблемам при отображении аудио/видео, которые трудно диагностировать и устранить. Разработанный Zyxel специализированный режим Networked AV снимает эти проблемы и обеспечивает стабильно работающее сетевое решение для видеостен, которое можно легко развернуть в учебных классах, спорт-барах с трансляцией матчей и в диспетчерских. В партнерстве с лидером рынка решений AV компанией ATEN мы выводим на рынок это мощное решение, которое поможет нашим партнерам в канале легко внедрить сервисы AV-over-IP», - сказал Кроули Ву (Crowley Wu), вице-президент Zyxel Networking SBU.

«ATEN – это поставщик решений Pro AV и IT с великолепной экспертизой по их интеграции, - отметил Николас Лин (Nicholas Lin), старший вице-президент ATEN по научным исследованиям, разработкам и глобальному маркетингу. – Совместно с компанией Zyxel, которая поставляет Ethernet-коммутаторы профессионального класса и обладает большой экспертизой применения технологии IP multicasting для различных приложений, мы обеспечим высококачественную передачу и воспроизведение аудио/видео высокого разрешения и обеспечим на профессиональном уровне поддержку интеграции решений».

Режим Networked AV доступен с сентября 2020 года для гигабитных управляемых коммутаторов второго уровня серии GS2220, использующих микропрограмму версии v4.70 или более поздней. До конца 2020 года он станет доступен и для коммутаторов серии XGS2210.