Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами

Vertiv, глобальный поставщик решений для критически важной цифровой инфраструктуры и обеспечения непрерывности бизнес-процессов, объявила о выходе на рынок однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) с литий-ионными аккумуляторами. Высокоэффективные однофазные литий-ионные ИБП Vertiv Edge Lithium-Ion мощностью от 1500 до 3000 ВА теперь доступны на рынках стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA).

Благодаря более низким требованиям к техническому обслуживанию литий-ионные аккумуляторы могут использоваться там, где ИТ-поддержка ограничена. По сравнению со свинцово-кислотными батареями с клапанным регулированием (VRLA) срок службы литий-ионных аккумуляторов больше в три раза, что уменьшает совокупную стоимость владения (TCO). Кроме того, они работают с большей эффективностью при более высоких температурах, меньше и легче по размеру, а также обеспечивают более длительное время работы, чем аккумуляторы VRLA, используемые для ИБП такой мощности. Семейство ИБП Vertiv Edge с литий-ионными аккумуляторами обеспечивает до 10 минут резервного питания при полной нагрузке против 4-5 минут стандартных ИБП с VRLA-аккумуляторами.

«По мере роста цифровизации многие приложения перемещаются на периферию, что требует надежной и бесперебойной работы источников электропитания. ИБП с литий-ионными аккумуляторами обеспечивают преимущества в вопросах рентабельности и эксплуатации устройства, а также сокращают потребность в локальном техническом обслуживании. Это ведет к увеличению времени стабильной работы и снижению издержек на развертывание критически важных периферийных систем, а также открывает более широкий спектр возможностей для заказчиков», — сказал Карстен Винтер (Karsten Winther), вице-президент по продажам Vertiv регионе EMEA.

ИБП Vertiv Edge с литий-ионными аккумуляторами отлично подходит для периферийных вычислительных узлов, а также для применения в таких отраслях, как здравоохранение, банковская сфера, образование, розничная торговля и государственное управление. Решение поставляется со стандартной пятилетней гарантией на электронику и аккумулятор. Систему можно интегрировать в стойку Vertiv VR Rack, что позволяет получить стандартизированное решение для ИТ-инфраструктуры, которое можно легко развернуть на различных площадках периферийных вычислений.

Продукты линейки ИБП Vertiv Edge с литий-ионными аккумуляторами совместимы с программным обеспечением Vertiv Power Insight, которое можно бесплатно скачать на сайте производителя. Vertiv Power Insight позволяет пользователям контролировать до 100 стоечных блоков распределения питания (rPDU) и систем ИБП с защитой для отдельных и виртуальных серверов при отключении питания. Обновленное решение Vertiv Power Insight включает в себя подключаемый модуль VMware vCenter для оптимизации управления питанием и доступности.