Vertiv расширяет возможности партнерской программы

Vertiv, глобальный поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности процессов, анонсировала новые возможности своей партнерской программы. Она расширит доступ к информационным технологиям (ИТ) для лиц, принимающих решения, и улучшит опыт партнеров и клиентов. Инвестиции в партнерскую программу направлены на усиление канала сбыта и построение новой системы для управления отношениями между партнерами и Vertiv. Это поможет оптимизировать процесс регистрации сделок, настройки оборудования и получения всех необходимых инструментов для реализации проектов. Эти улучшения происходят в рамках постоянных инвестиций Vertiv в людей и ресурсы.

«Развитие партнерской программы — одно из самых быстрорастущих направлений бизнеса Vertiv. В дополнение к глобальной программе, которая поддерживает международные возможности, наши инструменты помогают удовлетворять растущие потребности партнеров на местных рынках. В то же время налаженная цепочка поставок продукции обеспечивает быструю и беспрепятственную доставку оборудования на объекты и его обслуживание в любой точке мира», — сказал Роб Джонсон, генеральный директор Vertiv.

Ключевые составляющие партнерской программы Vertiv — опытная команда, обширный портфель решений и развитая сеть каналов сбыта. Линейка партнерских продуктов в основном включает в себя интегрированные решения, которые позволяют партнерам в короткие сроки создавать комплексные системы на основе инфраструктурного оборудования Vertiv. Джордано Альбертацци, президент компании Vertiv в регионе ЕМЕА, предложил главам других регионов объединить усилия и увеличить эффективность канала сбыта.

Теперь в рамках партнерской программы Vertiv предлагает широкий выбор решений для центров обработки данных, периферии, а также для телекоммуникационных и других критически важных систем. Продукты, выпущенные в 2020 г. для канала в регионе EMEA, включают в себя однофазные ИБП, такие как Vertiv Liebert GXT RT+ и линейно-интерактивный ИБП Vertiv Edge , адаптируемый блок распределения питания (UPDU) Vertiv Geist, а также устройства управления ИТ Vertiv Avocent и Vertiv Cybex, которые решают проблемы безопасности и удаленного управления. Дальнейшее расширение портфеля решений Vertiv планируется в 2021 г.

«Под влиянием цифровизации рынок ИТ-решений для канала быстро растет, и мы видим в нем большой потенциал, — сказал Сентху Премакумар, директор по исследованиям и развитию бизнеса компании Contextworld. — Наше последнее исследование показывает, что компания Vertiv помогает реселлерам получать высокую прибыль, опережая ключевых конкурентов на этом рынке».