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Vertiv расширила продуктовый портфель для Edge-инфраструктуры

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Vertiv объявила о расширении портфеля продуктовых решений в рамках партнерской программы Vertiv. Комплексные решения для edge-инфраструктуры включают в себя системы распределения питания (PDU), источники бесперебойного питания (ИБП), системы охлаждения стоек, специализированное программное обеспечение, а также услуги по поддержке партнеров и клиентов в регионе EMEA.

После успешного запуска программы в прошлом году, Vertiv существенно расширила свой партнерский канал в регионе EMEA и продолжает добавлять дополнительные бонусы для новых и существующих партнеров. Новый усовершенствованный партнерский портал и система управления партнерскими взаимоотношениями позволит партнерам проходить обучение и сертификацию, которые им необходимы для успешного развития бизнеса, работать с инструментами для эффективной организации маркетинга и продаж, применять конфигураторы продуктов и подбирать решения для проектов. Новый набор инструментов был разработан, чтобы помочь партнерам развивать ключевые навыки и знания для достижения успеха, получения прибыли и роста бизнеса.

Йоахим Фишер, директор по работе с партнерами в регионе EMEA в Vertiv, отметил: «Мы видим, что цифровизация набирает обороты, и эпоха 5G становится все ближе. Более чем три четверти глобальных операторов связи планируют предоставлять услуги 5G к 2021 году. В рамках нашей усовершенствованной партнерской программы мы продолжаем предоставялять реселлерам лучшие в своем классе продукты и сервисы, чтобы отвечать на новые технолгические вызовы, такие как критически важная инфраструктура для периферийных вычислений. Мы уверены в успешном будущем нашей партнерской программы, нас ждет еще один исключительный год, где мы продолжим предоставлять высочайший уровень поддержки нашим партнерам, чтобы поддержать их развитие и рост».

Ряд новых продуктов еще больше расширяет комплексное портфолио IT-технологий и сервис Vertiv, связывая их в единое, комплексное и гибкое стоечное решение.

Новый модуль охлаждения для установки в стойку Vertiv VRC IT Rack и сплит-версия кондиционера Vertiv Liebert CRV, разработаны специально для критически важного оборудования в небольших серверных комнатах, сетевых шкафах и объектов периферийных вычислений. В этих системах используются компрессоры и вентиляторы с регулируемой производительностью, что делает их одними из самых эффективных охлаждающих устройств на рынке. Vertiv VRC дополняется полным сервисным пакетом, включая установку, запуск и профилактическое обслуживание.

Серия Vertiv Geist Rack rPDU с новой комбинированной розеткой 2-в-1 для подключения разъёмов и удобной прокладки кабеля. Geist UPDU – последнее дополнение к семейству Geist rPDU, которое оснащено инновационным универсальным разъемом. rPDU Geist может получить доступ ко всем устройствам для удаленного мониторинга и управлять ими через единую точку. Мониторинг можно модернизировать по мере развития потребностей бизнеса и технологий. Модели Geist UPDU обеспечивают повышенную производительность оборудования и позволяют управлять ИТ-инфраструктурой. Более того, серия Vertiv Geist rPDU использует пакет услуг Vertiv Distribution Assurance.

Решения на базе высокоэффективных, однофазных ИБП, таких как Vertiv Liebert GXT RT+ и инновационных линейно-интерактивных ИБП Vertiv EDGE , будут доступны для партнеров региона EMEA в конце августа. В дополнение, Vertiv Lifecycle Power Assurance Services обеспечивает удобную и экономически эффективную поддержку непрерывности питания для небольших ИТ-площадок. Пятилетний план защиты Vertiv оберегает небольшие ИТ-площадки, обеспечивая видимость в реальном времени критически важных систем, что позволяет обнаруживать любые аномалии на ранних этапах.

В октябре партнерам будет представлена серверная консоль Vertiv Avocent ACS 8000, с помощью которой можно будет управлять всеми устройствами удаленно. Она обеспечит безопасность и эффективность любых операций. В прошлом году компания IHS Markit признала Vertiv компанией №1 среди поставщиков решений для удаленного управления ИТ-инфраструктурой в мире. Этот рынок, стоимостью 720 миллионов долларов, продолжит расти, что потребует от компаний более гибких вычислительных систем и решений для удаленного доступа к оборудованию.

Все эти продуктовые новинки позволят партнерам региона EMEA заработать больше бонусных баллов в программе поощрений Vertiv VIP. C июля 2020 года обновленная программа VIP+ предоставит еще больше преимуществ реселлерам уровней Silver, Gold и Platinum, включая сниженные таргеты для получения статуса, дополнительные мотивационные программы и повышенные баллы за определенные категории продуктов. Это поможет большему количеству партнеров стать статусным участником программы, получить все ее преимущества, при этом развивать свои знания и навыки по продуктам Vertiv в комфортном для них темпе.

Муртаза Лока, директор по финансам и закупкам из BurhanTec, сказал: «Наша компания очень рада работать в партнерстве с Vertiv, которая занимает уверенные позиции на мировом рынке и предлагает портфель комплексных решений. Расширенная партнерская программа откроет нам еще больше преимуществ, которые позволят раскрыть новые возможности с портфолио Vertiv».

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