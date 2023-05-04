Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter

Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. Его задачей на новом посту будет разработка единых подходов к эксплуатации дата-центров согласно международным нормам и дальнейшее развитие экспертизы. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter.

Стратегия развития бизнеса и расширения спектра сервисов, предоставляемых на базе ЦОД Linxdatacenter, требует постоянной работы по оптимизации процессов эксплуатации и развитию компетенций персонала.

Одна из приоритетных задач в этом направлении – унификация операционных процессов и внедрение единой системы контроля качества на площадках ЦОД компании в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках достижения этой цели в организационной структуре Linxdatacenter была создана новая должность – директор по эксплуатации ЦОД.

На эту позицию назначен Тарас Чирков, с 2014 г. являвшийся руководителем ЦОД Linxdatacenter в Санкт-Петербурге. За время его работы петербургский дата-центр трижды прошел аттестацию Management & Operations Stamp of Approval от Uptime Institute – единственный на территории СНГ.

Тарас Чирков

Тарас также принимал активное участие в подготовке объектов компании к сертификации по международным стандартам ISO 9001, 27001, 22301 с последующим подтверждением сертификации Британским институтом стандартов BSI, стандартам PCI DSS и SAP Cloud and Infrastructure Operations.

«Сертификации для нас являются важным маркером, что мы движемся в нужном направлении – в обеспечении надежной работы дата-центров», – отметил Тарас Чирков.

По его словам, компании удалось внедрить высокие операционные стандарты управления, сформировать сильную инженерную команду, запустить направление консультационных услуг по операционному и техническому аудиту процессов эксплуатации ЦОД.

Специалисты Linxdatacenter занимаются преподавательской и научной деятельностью, разработкой программного обеспечения для нужд ЦОД, а сама компания участвует в разработке нормативных актов для отрасли ЦОД. Этого удалось достичь за счет постоянного обучения и подготовки персонала, оптимизации операционных процессов, непрерывной работы над улучшением систем (модернизация оборудования, BMS).

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«В январе 2023 г. мы завершили очередной этап импортозамещения в ЦОДах. Наша команда работает как над увеличением количества доступных вычислительных мощностей в связи с растущим спросом, так и над поиском и внедрением импортозамещающих решений. Кроме того, постоянно совершенствуется процесс управления инфраструктурой дата-центров в соответствии с международными операционными стандартами», – сказал Тарас Чирков.

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Тарас Чирков имеет многолетний опыт работы в сфере ИТ и телекоммуникаций: он занимался развитием вычислительной инфраструктуры «Билайн» на Северо-Западе, а также управлял ИТ-инфраструктурой олимпийских объектов в компании AtoS на Олимпийских играх 2014 г. в Сочи. Тарас Чирков имеет сертификации в области управления дата-центрами Accredited Operations Specialist от Uptime Institute иCertified Data Centre Facilities Operations Manager. Является сертифицированным BSI ведущим аудитором BS ISO/IEC 27001:2013.

Linxdatacenter – провайдер ИТ-решений для бизнеса. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. Linxdatacenter владеет дата-центрами уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге. Портфолио компании включает услуги по размещению оборудования в дата-центрах (colocation), облачные сервисы на базе собственной платформы LinxCloud и решения в сфере информационной безопасности, а также защищенный доступ к глобальным облачным платформам. Linxdatacenter является сертифицированным поставщиком инфраструктурных решений и юридической поддержки в области обработки персональных данных (152-ФЗ).

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Дата-центры компании имеют сертификацию ISO 22301, ISO 27001, ISO 9001 и PСI DSS, и соответствуют стандарту Management & Operations Stamp of Approval (Uptime Institute)