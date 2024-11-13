K2 Cloud перенес ИТ-инфраструктуру DIpo в облако

Облачный провайдер K2 Cloud успешно реализовал миграцию инфраструктуры и ключевых корпоративных сервисов компании Dipo (ООО «Дипо») в облако. В рамках проекта был внедрен виртуальный межсетевой экран UserGate с интеграцией в локальные системы компании. Реализация проекта заняла 5 дней, что позволило клиенту оперативно перейти на стабильную и защищенную облачную среду для работы с ключевыми корпоративными приложениями.

Dipo —российская компания по производству пластиковых топливных систем для автомобилей по экологическим стандартам «Евро 5» и «Евро 6». Dipo уже имела положительный опыт работы с K2 Cloud — облачный провайдер проводил сервисное обслуживание on-premise-систем заказчика и поставлял межсетевые экраны UserGate. В результате был согласован перенос инфраструктуры в облако.

Команда K2 Cloud с помощью Hystax Acura выполнила миграцию виртуальных машин с предыдущей облачной платформы в «К2 Облако» на базе KVM. Параллельно осуществлялась миграция файлового хранилища, в рамках которой было перенесено около 2 ТБ данных. На заключительном этапе был развернут виртуальный межсетевой экран UserGate и выполнена его интеграция с существующими on-premise-решениями для обеспечения единой системы защиты.

Сложность проекта заключалась в переносе инфраструктуры в экстремально сжатые сроки. Фактически на процесс миграции без учета формальных процедур с документами было отведено пять рабочих дней. Для оперативного решения задачи K2 Cloud выделил дополнительную команду специалистов. В результате менее чем за неделю K2 Cloud перенес в облако виртуальные машины, файловый сервис, провел тестовую миграцию и завершил проект в срок. Заказчик смог бесшовно продолжить работу после отключения от облака предыдущего провайдера.

«Мы решились на смену облачного провайдера и обратились к K2 Cloud как к проверенному партнеру, с которым уже имели положительный опыт работы. Перенос инфраструктуры и больших объемов файлового хранилища мог занять длительное время. Поэтому скорость работы поставщика и готовность брать на себя ответственность были приоритетными для нас при выборе. Мы благодарны K2 Cloud за качественное исполнение проекта в сжатые сроки», — сказал Леонид Кузнецов, руководитель по информационным технологиям Dipo.

«Перенос инфраструктуры в такие сжатые сроки - нестандартный для нас подход. В кейсе с Dipo большую роль сыграли доверительные отношения с заказчиком, поскольку до этого уже имели совместный опыт работы. Мы подключили дополнительные ресурсы и смогли вовремя завершить проект, обеспечив бесшовный переход инфраструктуры Dipo из облака прошлого поставщика», — сказал Сергей Зинкевич, директор K2 Cloud.