«Хайстекс» и VK Cloud: решение задач импортозамещения в ответ на остановку работы облачных сервисов Microsoft и Amazon

Прекращение доступа к облачным сервисам Microsoft и Amazon на территории России с 20 марта 2024 г. вызвало необходимость быстрой миграции ИТ-инфраструктуры российских компаний на облачные платформы отечественных поставщиков, чтобы избежать полной или частичной потери данных.

Тренд перехода на российские облачные платформы и сервисы актуален уже несколько лет, и недавно введенные ограничения только укрепили его. Об этом CNews сообщили представители «Хайстекс»

Большинство крупных компаний, в том числе с государственным участием, для которых особенно важны непрерывность бизнес-процессов и безопасность данных, уже завершили или находятся в процессе миграции на отечественные решения.

Согласно исследованиям iKS-Consulting, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в России в 2022 г. увеличился на 47% по сравнению с 2021 г., а в 2023 г. рост составил около 34% относительно 2022 г.

Главной и основной задачей компаний при переходе на новую облачную инфраструктуру является поиск подходящей платформы виртуализации и сервиса по миграции данных.

Одно из наиболее актуальных предложений на сегодняшний день для решения задач импортозамещения на рынке представлено VK Cloud.

При заявке до 30 апреля 2024 г. VK Cloud начислит грант, в два раза превышающий бюджет, который компания тратила на облачные сервисы Microsoft Azure, AWS или Google Cloud в феврале 2024 г., а также бесплатную миграцию с помощью «Хайстекс Акура».

Таким образом VK Cloud и «Хайстекс» поддерживают компании, оказывая дополнительную помощь и поддержку в переходе на безопасную и надежную облачную российскую платформу.

***

«Хайстекс» - российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий пользователям автоматизированное решение для миграции данных и бизнес-приложений, является прямым партнером ведущих российских провайдеров облачных технологий, таких как VK Cloud, Cloud.ru, Yandex Cloud и др.