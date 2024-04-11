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Импортонезависимость
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«Хайстекс» и VK Cloud: решение задач импортозамещения в ответ на остановку работы облачных сервисов Microsoft и Amazon

Прекращение доступа к облачным сервисам Microsoft и Amazon на территории России с 20 марта 2024 г. вызвало необходимость быстрой миграции ИТ-инфраструктуры российских компаний на облачные платформы отечественных поставщиков, чтобы избежать полной или частичной потери данных.

Тренд перехода на российские облачные платформы и сервисы актуален уже несколько лет, и недавно введенные ограничения только укрепили его. Об этом CNews сообщили представители «Хайстекс»

Большинство крупных компаний, в том числе с государственным участием, для которых особенно важны непрерывность бизнес-процессов и безопасность данных, уже завершили или находятся в процессе миграции на отечественные решения.

Согласно исследованиям iKS-Consulting, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в России в 2022 г. увеличился на 47% по сравнению с 2021 г., а в 2023 г. рост составил около 34% относительно 2022 г.

Главной и основной задачей компаний при переходе на новую облачную инфраструктуру является поиск подходящей платформы виртуализации и сервиса по миграции данных.

Одно из наиболее актуальных предложений на сегодняшний день для решения задач импортозамещения на рынке представлено VK Cloud.

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Импортонезависимость

При заявке до 30 апреля 2024 г. VK Cloud начислит грант, в два раза превышающий бюджет, который компания тратила на облачные сервисы Microsoft Azure, AWS или Google Cloud в феврале 2024 г., а также бесплатную миграцию с помощью «Хайстекс Акура».

Таким образом VK Cloud и «Хайстекс» поддерживают компании, оказывая дополнительную помощь и поддержку в переходе на безопасную и надежную облачную российскую платформу.

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«Хайстекс» - российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий пользователям автоматизированное решение для миграции данных и бизнес-приложений, является прямым партнером ведущих российских провайдеров облачных технологий, таких как VK Cloud, Cloud.ru, Yandex Cloud и др.

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