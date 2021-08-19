Разделы

ИТ в банках
|

«Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов

«Сбербизнес» и образовательная платформа «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») запустили проект «Контракт под контролем» — базу знаний по банковскому сопровождению контрактов для предпринимателей.

На портале собраны новости, статьи, ответы на вопросы и лайфхаки для предпринимателей, которые планируют или уже являются исполнителями по контрактам с условием банковского сопровождения. Цель проекта — информирование малого и среднего бизнеса об особенностях работы с крупными коммерческими и государственными контрактами, а также знакомство с услугой банковского сопровождения.

В частности, материалы проекта дают представление о том, какие контракты подразумевают обязательное использование услуги банковского сопровождения, какие преимущества и выгоды получает исполнитель и заказчик, как подключить услугу и что для этого требуется. Также в рамках спецпроекта рассматриваются общие вопросы: увеличение количества крупных заказов, главные проблемы бизнеса в закупках, особенности работы с тендерами и менеджерами по закупкам.

«Сервис банковского сопровождения долгое время применялся только в сфере государственных контрактов, регламентированных законодательством. Сегодня им активно пользуются и коммерческие компании, так как он позволяет обеспечить прозрачность и контроль целевого использования средств исполнителем. Надеемся, что этот проект поможет, в первую очередь, исполнителям по контрактам подробнее узнать о сервисе и тех возможностях, которые он открывает для них, - сказал Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан

Программисты в России получают в 2,33 раза больше средней зарплаты по стране

Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект

Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать удобное кресло для работы за компьютером

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
Показать еще