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Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему

В столице появилась новая цифровая платформа, которая позволит предпринимателям получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы (КНО) могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований они оценивают. Как сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, сейчас государственная информационная система (ГИС) «Открытый контроль» работает в пилотном режиме. В базу уже включены данные от 18 контрольных и надзорных органов города.

«Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества — представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей», — отметила Наталья Сергунина.

Пользователям платформы предоставят полную информацию о возможных проверках и требованиях к ведению конкретного вида бизнеса, регламентированных правовыми актами. Сервис подскажет, какие шаги необходимо сделать, чтобы им соответствовать. В частности, предприниматели смогут оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, найти нужные нормативные документы, узнать об изменениях в законодательстве и задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.

«“Открытый контроль” — это в первую очередь система для предпринимателей и их прямого взаимодействия с контрольными органами. Мы будем развивать платформу совместно с предпринимательским сообществом, учитывая их запросы. Планируем, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными», — рассказал Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Воспользоваться платформой могут все работающие в Москве предприниматели. Доступ в личный кабинет уже открыт для тех, кто имеет подтвержденную учетную запись юридического лица или индивидуального предпринимателя на портале mos.ru и/или на портале gosuslugi.ru. Если такой учетной записи нет, то следует зарегистрироваться на mos.ru или завести учетную запись на gosuslugi.ru.

При авторизации в системе «Открытый контроль» заново указывать информацию об организации не придется: все сведения автоматически доступны для работы и синхронизированы с данными существующей учетной записи.

На портале можно оперативно получить ответы на распространенные вопросы о проверках и нормативных требованиях со стороны органов контроля.

«Многие предприниматели на встречах отмечают, что не знают весь набор требований, которые предъявляют контрольные и надзорные органы. Одна из главных задач платформы — доступно и подробно отобразить все требования, предъявляемые к бизнесу, чтобы обеспечить их своевременное выполнение», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Информационная система содержит пять разделов: «Сервисы», «Органы контроля», «Нормативные акты», «Журнал» и «Помощь».

В блоке «Сервисы» представлены две опции: «Симулятор нагрузки» и «Обязательные требования». Со временем раздел будет дополняться.

«Симулятор нагрузки» особенно полезен тем, кто только начинает вести бизнес. Он поможет правильно определить перечень обязательных требований к компании. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно указать сферу деятельности компании и ответить на несколько уточняющих вопросов. После чего система в удобном для пользователя формате выдаст чек-лист со всеми требованиями по видам контроля и профильным органам.

Москва первой в России оцифровала все региональные требования, обязательные для исполнения предпринимателями. Сведения о них собраны в сервисе «Обязательные требования». Они представлены в унифицированном виде с указанием ссылок на соответствующие нормативные акты. Также есть возможность поиска материалов и гибкой фильтрации по различным параметрам. Зарегистрированным пользователям доступен сервис уведомлений об изменениях обязательных требований, запросах контрольных органов по профилю бизнеса.

«При этом предпринимателю не надо разбираться во всем массиве документов: платформа покажет, что требуется сделать в каждом конкретном случае. Таким образом, город создает условия для еще более удобного взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами и делает ведение бизнеса в Москве комфортнее», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В разделе под названием «Органы контроля» структурирована информация о 55 как региональных, так и федеральных контрольных и надзорных учреждениях.

В разделе «Нормативные акты» можно найти 286 правовых документов разных ведомств.

Те, кому интересны новости и ответы на часто задаваемые вопросы, смогут обратиться к разделам платформы под названиями «Журнал» и «Помощь». Все вопросы и ответы сформированы на основе опыта, накопленного контрольными и надзорными органами в консультировании бизнеса.

Более того, каждому зарегистрированному пользователю платформы доступен дополнительный функционал в личном кабинете. Например, можно задать вопрос в чате с представителями контрольных и надзорных органов.

Пользователи, заполнившие цифровой профиль своей организации, могут сформировать выборку по своим обязательным требованиям и в будущем получать уведомления об их изменениях. Также для них формируется персонализированная подборка из последних опубликованных в системе материалов: из разделов с реестром требований, нормативной базы, статей, новостей, вопросов и ответов.

В личном кабинете доступны следующие сервисы:

— цифровой профиль бизнеса с возможностью просмотра требований и органов контроля, которые предъявляют эти требования;

— персонализированная информационная подборка;

— чат «Вопросы к КНО»;

— лицензии (автоматическая загрузка сведений о лицензиях из внешних систем);

— документы (размещение и хранение документов);

— системные уведомления;

— запросы от КНО (функционал позволяет направлять тексты и файлы в адрес бизнеса со стороны КНО).

Информационная система «Открытый контроль» создана Правительством Москвы. Апробацией сервисов занимались совместно Правительство Москвы и городской штаб по защите бизнеса. Ресурс продолжит совершенствоваться. Уже сейчас идут работы по добавлению новых функций.

Штаб по защите бизнеса является коллегиальным органом Правительства Москвы. Главные задачи штаба — создание благоприятных условий для ведения бизнеса, совершенствование законодательства и содействие развитию конкуренции. Его деятельность обеспечивает городской Департамент предпринимательства и инновационного развития. В штаб входят представители 16 столичных органов исполнительной власти, а также семи территориальных отделений федеральных органов власти.

Эльяс Касми

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