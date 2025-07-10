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На платформе «Открытый контроль» обновили дизайн и функционал

В июне 2025 г. «Открытый контроль» обновился — у платформы появился более современный дизайн. Теперь на сайте предприниматель может выбрать вид деятельности своей организации, а система предложит персонализированный контент и данные, которые актуальны для пользователя.

«Одна из наших приоритетных целей – это создание комфортной среды для жителей нашего города. Чтобы выстроить диалог и поддержать систему сбалансированного контроля, в 2021 г. мы запустили «Открытый контроль» для прозрачного взаимодействия бизнеса и контрольных (надзорных) органов. За несколько лет работы платформа доказала свою востребованность, и, как следствие, появилась необходимость ее усовершенствования в ответ на новые запросы пользователей, во многом обусловленные цифровизацией. Например, был создан умный цифровой помощник «ИннОКентий», построенный на базе искусственного интеллекта, который расскажет пользователю все про работу контрольных органов, их требования к бизнесу, а также поможет сориентироваться на платформе и воспользоваться всеми ее возможностями», – отметил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

В рамках реформирования контрольной (надзорной) деятельности основной задачей контрольных органов является профилактика правонарушений. Чтобы диалог бизнеса с государством был эффективным, цифровые сервисы должны соответствовать тенденциям развития и учитывать запросы пользователей. Именно поэтому Главное контрольное управление Москвы и Департамент информационных технологий Москвы провели работы по обновлению платформы «Открытый контроль».

«Москва продолжает развивать цифровые проекты для бизнеса, в том числе в направлении взаимодействия с контрольными органами, чтобы максимально снизить административную нагрузку на предпринимателей. Благодаря обновлению платформы «Открытый контроль» интерфейс ресурса стал еще более понятным, а навигация по информационным блокам и сервисам – более удобной. Теперь в цифровом профиле у предпринимателей всегда под рукой все необходимые инструменты для ведения диалога с контролирующими органами: уведомления о сроках отчетности, даты предстоящих событий, популярные сервисы, актуальная информация для бизнеса и персональная подборка документов», — сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Он также добавил, что в разделе «Актуальное» можно найти подборки статей и медиа, касающихся контрольной (надзорной) деятельности в столице.

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В обновленном разделе «Помощь» теперь можно не только узнать о работе платформы, написать в службу поддержки, но и найти ответы на часто задаваемые вопросы предпринимателей.

Главконтроль, Департамент информационных технологий и Департамент предпринимательства и инновационного развития продолжают адаптировать цифровую платформу, исходя из запросов бизнеса. В скором времени еще часть функционала будет доступна в новом дизайне.

Платформа «Открытый контроль» позволяет столичным предпринимателям в режиме «одного окна» быстро находить информацию об обязательных требованиях, консультироваться с контролерами, проводить самообследование на соответствие законодательству и отслеживать даты плановых проверок. Воспользоваться сервисами платформы могут все столичные предприниматели, имеющие подтвержденную учетную запись юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого на mos.ru.

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