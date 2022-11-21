Более 700 тыс. москвичей пользуются платформой «Электронный дом»

Столичному проекту «Электронный дом» исполнилось два года. На его сайте и в приложении москвичи получают информацию, касающуюся своего многоквартирного дома, общаются с соседями и управляющей компанией, проводят общие собрания собственников в онлайн-режиме. Только с начала 2022 г. к платформе присоединились 400 тыс. пользователей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Цель любого городского проекта или технологии — сделать Москву максимально удобной для жизни. “Электронный дом” помогает с повседневными вопросами, связанными с многоквартирными домами. Сегодня платформой пользуются уже более 700 тыс. человек. Там можно отправить заявку в управляющую компанию, узнать мнение соседей, организовать и провести дистанционное общее собрание», — сказала Наталья Сергунина.

Она отметила, что интерес горожан к проекту растет. Если в 2021 г. на платформе «Электронный дом» прошло 92 собрания собственников, то до конца 2022 г. (с учетом уже запланированных) их состоится свыше 700 — в 7,5 раза больше. Благодаря цифровизации владельцам квартир проще собирать кворум и принимать необходимые решения.

Функционал платформы продолжает расширяться. Так, в рамках пилотного проекта в нескольких десятках домов запустили домофонную систему, которая позволяет прямо со смартфона принимать звонки, удаленно открывать дверь в подъезд и создавать временные пин-коды для входа. Это удобно, например, когда житель ждет гостей или курьера. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

Для использования новой функции жителям уже подключенных домов в тестовом режиме никакое дополнительное оборудование не требуется. Нужно лишь скачать мобильное приложение «Электронный дом Москва». Его можно установить на гаджеты с операционной системой iOS и Android. При регистрации нет необходимости создавать отдельный аккаунт, достаточно иметь полную или стандартную учетную запись на городском портале mos.ru. В аккаунте должно быть подтверждено право собственности или проживания в квартире.

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За пять месяцев в домах, где умные видеодомофоны уже работают, москвичи приняли с их помощью 5300 вызовов. Если сервис покажет свою полезность и будет востребован, география его применения будет увеличиваться.

Проект «Электронный дом» реализуют столичное государственное казенное учреждение «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.