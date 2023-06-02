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В личном кабинете mos.ru появился новый виджет «Электронный дом»

В личном кабинете на портале mos.ru стал доступен новый виджет «Электронный дом». Он поможет оперативно получать информацию о проведении общих собраний собственников в электронном виде, узнавать о наличии новых объявлений, проведении опросов среди жителей и других важных событиях. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Виджеты не нагружают пользователя лишними сведениями и показывают только важную информацию в кратком формате. Благодаря виджету «Электронного дома» горожанам станет еще удобнее пользоваться сервисами платформы: они смогут быстрее узнавать информацию о значимых событиях. Также нововведение позволит вовлечь еще больше жителей столицы в управление своим домом», – сказал Борис Фролов, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Виджет появится на рабочем столе личного кабинета автоматически, если в профиле пользователя на портале mos.ru указаны адрес собственности, регистрации или проживания. Если пользователь еще не зарегистрирован в «Электронном доме», то в виджете отобразится кнопка «Присоединиться», с помощью которой он сможет перейти на сайт, узнать о возможностях платформы и при желании зарегистрироваться.

Если пользователь зарегистрирован на платформе, то виджет будет отображать актуальную информацию о различных событиях в «Электронном доме»: проведении общего собрания собственников или опроса в электронном виде, наличии нового объявления и регистрации нового соседа. Также с помощью виджета можно больше узнать об управляющей организации.

Личный кабинет — это персональный раздел на портале mos.ru, который позволяет пользователям получать оперативный доступ к городским сервисам. Зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет может любой житель Москвы, у которого есть электронная почта и мобильный телефон. Всего на mos.ru доступно более 400 электронных услуг и сервисов. Они упрощают взаимодействие горожан с различными учреждениями, оформление или подачу документов, оплату счетов.

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ПО

«Электронный дом» - платформа по управлению многоквартирным домом. Она предназначена для жителей, собственников помещений и управляющих организаций. С помощью нее жители могут быстро и просто управлять своим жильем онлайн – со своего смартфона или компьютера. К «Электронному дому» уже подключились жители 98% многоквартирных домов.

Платформа включает в себя сайт и мобильное приложение. С помощью них можно оперативно получать всю информацию о доме, проводить общие собрания собственников в электронной форме, подавать заявки о неполадках в квартире, подъезде или дворе, передавать показания приборов учета воды и электроэнергии, публиковать и читать объявления на электронной доске, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, отправлять сообщения в управляющую организацию и общаться со своими соседями в общедомовом чате.

Платформу развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

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