Наталья Сергунина рассказала об итогах работы портала «Наш город» за 11 лет

Порталу «Наш город» исполнилось 11 лет. За это время он стал важным инструментом, с помощью которого москвичи участвуют в жизни столицы. У пользователей есть возможность сообщить о недочетах в сфере городского хозяйства и проконтролировать их устранение. Участники проекта могут решить вопросы, связанные с благоустройством дворов, добиться эвакуации брошенных автомобилей, убрать незаконную рекламу и многое другое. Сейчас на сайте 226 тем для обращений. За работу по заявкам отвечает уже более 600 профильных организаций и органов власти. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«Благодаря своему удобству за 11 лет работы сервис стал популярным и востребованным среди горожан. На сегодняшний день к проекту “Наш город” присоединились почти два миллиона москвичей. Совместными усилиями удалось решить уже около 6,5 млн разных бытовых вопросов. Ежедневно на сайт и через мобильное приложение от неравнодушных жителей столицы поступает больше 5000 обращений. Они касаются самых разных сфер жизни. Например, в этом году пользователи чаще всего оставляли сообщения по поводу содержания дворовых территорий и озеленения», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Оставить обращение можно с помощью мобильного приложения или через сайт. Для этого необходимо указать корректный адрес, объект и найти в классификаторе подходящую рубрику: «Мой двор», «Мой дом», «Моя дорога», «Мой парк», «Государственные учреждения», «Общественный транспорт», «Торговля и реклама», «Городская территория». Затем нужно описать ситуацию и прикрепить фото для большей наглядности.

Заявки рассматривают в редакции сайта, которая работает без выходных. Специалисты обрабатывают сообщения горожан и ответы на них органов власти и организаций. Если работа сделана плохо, отчеты отклоняют и отправляют заявки на доработку.

До появления «Нашего города» москвичи, обратившиеся в органы исполнительной власти, ждали ответа до одного месяца. Сейчас этот срок по регламенту составляет восемь рабочих дней, однако на практике каждый второй вопрос решается за один-два дня.

Горожане могут отслеживать статус своей заявки и получать ответы с фотографиями, подтверждающими устранение недочета. Также есть опция контроля качества выполненных работ.

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География портала расширяется. За последний год было добавлено 19 новых тем для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Теперь они могут сообщить о некачественном содержании подвалов, кровли, лестниц, домофонов и дверей в местах общего пользования. А всего у жителей ТиНАО есть возможность отправить заявку более чем по 120 вопросам. В планах — расширить этот перечень.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, в ближайшее время планируется провести модернизацию сайта и мобильного приложения «Наш город». Дизайн полностью обновят, оптимизируют классификатор обращений. Добавятся и новые темы. Для обработки заявок будут привлекать дополнительные органы исполнительной власти и службы.

Проект «Наш город» курирует госучреждение «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.