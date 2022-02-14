В Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» утилизировали первый автомобиль

В Москве утилизировали первый автомобиль, вывезенный с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». Ранее о том, что у москвичей есть такая возможность, написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети. Об этом CNews сообщили представители Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, утилизация отходов стала частью современной экономики, а столичная промышленная компания может перерабатывать любые типы автомобилей.

«Экологичная утилизация отходов и старой техники становится неотъемлемой частью экономики. Например, в производстве автомобилей используются пластмасса и полипропилен, которые хорошо поддаются переработке и используются повторно как в промышленном производстве, так и в изготовлении бытовых товаров. Столичная промышленная компания в 2021 г. утилизировала порядка 600 автомобилей. Технологические мощности завода позволяют перерабатывать не только автомобили на топливе, но и гибридные и электрокары», – отметил заместитель мэра.

В электронном сервисе «Вывоз ненужных вещей» любой житель столицы может оставить заявку на бесплатную утилизацию своего автомобиля, а также крупной бытовой техники и металлических предметов. В ней необходимо указать адрес и удобное время, выбрать категорию «Металлические изделия» и объект «Автомобиль», а затем отметить количество объектов для вывоза. Партнеры сервиса вывезут автомобиль после проверки документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, сервис вывоза ненужных вещей помогает горожанам решить конкретную задачу – избавиться от металлических предметов и бытовой техники, которые уже не используются. Возможность правильно утилизировать накопившийся хлам формирует у горожан привычку осознанного потребления. За время работы сервиса специалисты уже вывезли на переработку больше 160 тонн вторсырья. Возможность утилизировать автомобиль с помощью сервиса на mos.ru появилась осенью прошлого года, сегодня зарегистрировано более 100 заявок от горожан.

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Машины перерабатывают на производственной площадке столичной компании. «По окончании процесса владелец получит свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства. Так, в конце января на предприятие был доставлен “Крайслер” LHS 1994 г. выпуска. После завершения утилизации его владелец получил соответствующий документ, и теперь он может снять авто с регистрационного учета. Транспортный налог начисляться больше не будет», – сказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Работу сервиса «Вывоз ненужных вещей» координируют ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий города Москвы.