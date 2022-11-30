Сдать в утиль: в каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» расширили список предметов

Теперь с помощью сервиса mos.ru «Вывоз ненужных вещей» москвичи могут избавиться от старой мебели, сломанной бытовой техники и электроники. Каталог вещей расширили по просьбе горожан. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

В сервисе «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru появились новые предметы, которые можно отправить на утилизацию. Москвичи могут заказать вывоз старого дивана или кровати, кресла, шкафа, сломанного телевизора, принтера и др. Новая услуга предоставляется пользователям портала mos.ru на платной основе.

С полным списком вещей, которые сейчас доступны для вывоза, можно ознакомиться на странице сервиса.

«Стоимость услуги не будет превышать среднюю рыночную цену. При этом в нее уже входит демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов. Вывоз остальных предметов — крупногабаритной техники, металлических предметов и автомобилей — для горожан по-прежнему остается бесплатным», — отметил Александр Пищелко, руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) Москвы «Новые технологии управления».

С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи бесплатно могут сдать на переработку старые или сломанные холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кухонные плиты, железные двери, ванны, автомобили.

«Пользователи портала mos.ru неоднократно просили добавить новые объекты в сервис “Вывоз ненужных вещей”. Больше всего в каталоге им не хватало дивана и телевизора. На странице сервиса провели опрос и выяснили, что идею расширить перечень предметов с помощью платных услуг поддержали 75% респондентов. Теперь жители легко могут избавиться от громоздкой стенки, старой кровати или сломанного принтера», — сказал Борис Фролов, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Заявку на вывоз мебели, электроники, крупногабаритной техники и металлических предметов может оформить любой совершеннолетний зарегистрированный пользователь mos.ru после авторизации на портале. В один онлайн-запрос можно включить неограниченное количество предметов. После подачи заявки с пользователем свяжется представитель компании-партнера для подтверждения запроса и уточнения деталей.

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Тот, кто оформляет платный заказ на вывоз предметов, может оплатить услугу банковской картой через сервис «Мои платежи». После подачи электронной заявки и ее подтверждения счет на оплату появится в сервисе «Мои платежи» во вкладке «Счета к оплате». Также его можно найти во вкладке «Оплата услуг» в разделе «Жилье, ЖКУ, двор». Внести деньги можно заранее или во время оказания самой услуги.

Мастера выезжают по заявкам ежедневно с 09:00 до 21:00. В среднем весь процесс вывоза ненужных предметов занимает менее получаса. Сотрудники компании-партнера выносят их из дома, даже если нет лифта, грузят в машину и отвозят в пункт утилизации. Они могут отключить технику от коммуникаций, отсоединить стиральную машину от электросети и водопровода, а вот встроенную технику, двери и ванны хозяевам нужно демонтировать самостоятельно. Дополнительной подготовки требует лишь вывоз газовой плиты: вначале ее необходимо отключить от газовой магистрали. Для этого хозяевам квартиры нужно заранее обратиться к специалистам сертифицированной службы.

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Сервис по вывозу ненужных вещей — это совместный проект Департамента информационных технологий города Москвы, столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняют специализированные организации. За год горожане подали более 26 тыс. заявок, по которым утилизировали свыше 660 тонн ненужных предметов.