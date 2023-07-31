Популярные опции и удобный интерфейс: как обновилось приложение «Электронный дом Москва»

Мобильное приложение «Электронный дом Москва» обновили. Теперь информация о самых важных событиях дома отображается прямо на главном экране, а статусы по заявкам, услуги, оповещения и другие данные представлены в специальном разделе. Москвичам стало проще узнавать о собраниях собственников и опросах, создавать заявки, оплачивать счета и знакомиться с новостями дома и района. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, при модернизации приложения разработчики ориентировались на пожелания пользователей. На главной странице приложения теперь есть несколько разделов. В «историях» представлена краткая информация о новинках платформы, а также есть полезные статьи и советы. Например, здесь команда проекта рассказывает о новых функциях, напоминает о необходимости передать показания счетчиков и дает ссылки на полезные ресурсы.

В разделе «Популярное» собраны самые востребованные сервисы платформы «Электронный дом». Здесь можно быстро подать заявку о проблеме в доме и во дворе, оплатить счета, написать в чат, связаться с владельцем мешающего проезду автомобиля, создать опрос или объявление для соседей. В разделе «Новости» пользователи знакомятся с актуальными событиями города, района и дома. Кроме того, на главной странице отображается количество баллов, которые начисляются за активное участие в городских проектах. Их можно обменять на призы на сайте «Миллион призов».

В отдельной вкладке появился новый раздел «Важное». Там можно найти все значимые уведомления, например узнать статус по заявке, информацию о плановых отключениях воды или об опросах и голосованиях.

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«Электронный дом» — мультифункциональная платформа для управления домом и общения с соседями. С помощью сайта или приложения проекта горожане могут оперативно получать актуальную информацию, проводить общие собрания собственников в электронном виде, подавать заявки о неполадках, передавать показания приборов учета и электроэнергии, публиковать и читать объявления, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, взаимодействовать с управляющей организацией и общаться со своими соседями в чате. Пользоваться к платформе могут только москвичи, подтвердившие проживание или право собственности. На цифровой карте можно посмотреть, какие дома уже участвуют в проекте, ознакомиться с решениями жильцов или узнать их мнение по результатам опросов. К платформе присоединилось уже более 98% многоквартирных домов столицы. С ее помощью прошло свыше восьми тысяч общих собраний собственников, больше 3000 опросов, а количество поданных заявок на устранение неполадок и решенных проблем превысило 380 тыс.

Проект «Электронный дом» развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».