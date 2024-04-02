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МТС запустила благотворительный «маркетплейс» в поддержку семей со слепоглухими детьми

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске благотворительной акции «Передышка» совместно с благотворительным фондом «Со-единение» в поддержку семей, в которых живут дети с нарушениями слуха и зрения. Каждый желающий может пожертвовать средства в «пару кликов» при помощи сервиса «МТС PAY». Все собранные средства будут направлены на оплату услуг специализированного персонала в области ухода за детьми с особыми потребностями в разных регионах России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект «Передышка» дает возможность родителям детей с нарушениями слуха и зрения воспользоваться помощью профессиональных нянь, на время доверив им заботу о ребенке, чтобы заняться неотложными делами, уделить время другим детям в семье, поработать, посетить врача или просто отдохнуть. Проект направлен на снижение физической и психологической нагрузки в семьях, сохранение отношений, социальную интеграцию в обществе, а самому ребенку с особыми потребностями подарит возможность при поддержке профессионалов совершенствовать навыки общения с новыми людьми.

«В современном мире цифровое пространство открывает новые возможности для повышения качества жизни населения и решения важных социальных задач. Сегодня, когда экосистемными продуктами МТС постоянно пользуются миллионы пользователей — каждый день они выбирают их для работы, досуга, общения, волонтерства и самореализации, мы считаем важным представить простой, технологичный и безопасный сервис помощи тем, кому очень нужна поддержка», — сказала вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

«Мы видим, как благодаря помощи няни снижается напряженность в семье, отношения становятся гармоничнее, а ребенок получает новый опыт общения и развивается. «Передышка» открывает второе дыхание. Мы счастливы, что акция дает семьям уверенность в завтрашнем дне и в том, что передышка обязательно будет», —сказала Юлия Шляндина, директор по фандрайзингу и PR фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

Поддержать проект «Передышка» можно на сайте благотворительного «маркетплейса». Достаточно выбрать сумму пожертвования от 50 руб. и совершить платеж через сервис моментальных платежей «МТС Pay». Первые три тыс. участников, совершившие пожертвования в период со второго апреля по 25 мая 2024 г., получат промокод на скидку 100% на оплату подписки «МТС Premium» на 30 дней.

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Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» создан в 2014 г. Это первая в России организация для поддержки лиц с одновременными нарушениями слуха и зрения, которая объединила не только самих слепоглухих людей, но и их родственников, а также специалистов и некоммерческие организации. Сотрудники фонда стараются вовлечь своих подопечных в социум, связать с врачами и психологами, оказать материальную поддержку, познакомить с инновационными разработками. Работа ведется на территории всей России, почти за 10 лет фонд помог тысячам слепоглухих людей.

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