Завершено тестирование первой в России блокчейн-платформы для пожертвований на базе Hyperledger Fabric

Команды лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» и благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» завершили тестирование первой в России блокчейн-платформы для пожертвований на базе Hyperledger Fabric (HLF). Платформа позволит не только быстро и удобно собирать деньги для нуждающихся, но и получать детализированный достоверный отчет о расходовании средств в автоматическом режиме, а сбор пожертвований можно будет отследить в блокчейне в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители научного центра «Идея».

Многим российским благотворительным фондам и организациям пришлось пересмотреть методы и способы сбора средств в условиях новых санкционных ограничений. Сегодня требуются решения, которые могут заменить ушедшие технологические инструменты и дополнить существующие. С помощью блокчейна можно полностью поменять принципы работы благотворительных онлайн платформ и повысить доверие жертвователей к благотворительности.

Технология позволяет исключить непрозрачность операций, поскольку они не контролируются одной структурой, как в случае с традиционными централизованными системами, где данные хранятся внутри каждой компании, и для доступа к ним донорам требуется запрос, время, а подготовка отчета осуществляется зачастую в ручном режиме.

Юлия Шляндина, директор по фандрайзингу благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»: «Блокчейн – платформа для пожертвований — своевременное решение для сферы благотворительности. Фонды стремятся к открытому диалогу с благотворителями. Размещение отчётности на сайте и освещение деятельности в соцсетях – базовые, но не достаточные для прозрачности механизмы. Они дополняются и переосмысливаются, в частности, с помощью технологии блокчейн. Платформа ориентирована, в первую очередь, на поколение, которое не мыслит себя без цифровой среды, кто «живет» в интернете, умеет и охотно пользуется современными цифровыми инструментами».

Ольга Ильина, руководитель экспертной команды лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея»: «Технология блокчейн, на которой работает платформа для пожертвований, дает возможность сделать сбор средств более прозрачным и открытым как для самих фондов, так и для жертвователей. Важно понимать, что платформа является альтернативным источником сбора средств, а не заменой существующих инструментов. Платформа призвана вовлечь в благотворительность людей, которые не доверяют существующим классическим инструментам сбора средств».

Завершение тестирования платформы фондом «Со-единение» — первый шаг для практического применения этого блокчейн решения. Следующий этап — полноценный запуск платформы, который состоится в ближайшее время.

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Блокчейн — это способ записывать и хранить цифровую информацию так, чтобы ее невозможно было подделать, удалить или изменить: у нее нет единого централизованного хранилища, она «распределена» на устройствах, связанных в сеть. В основе этой технологии — цепочка блоков, где каждый последующий блок связан с предыдущим, и, если заменить или убрать хотя бы один из них, разрушится вся цепочка, и все сразу заметят изменения. Поэтому как только запись о той или иной транзакции (пожертвовании) попадет в блокчейн, она останется там навсегда.

Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» учрежден 8 апреля 2014 г. Цель организации — системные изменения в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Ежегодно Фонд реализует множество программ и поддерживает проекты, повышающие качество жизни слепоглухих людей.

Лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» — научно-исследовательская организация, которая развивает блокчейн-экспертизу через взаимодействие с международным экспертным и научным сообществом, разработку платформ и решений для поддержки блокчейн-проектов, а также подготовку профильных специалистов для отрасли. Лаборатория является базовой организаций для магистратуры по блокчейну в МФТИ и подразделением научного центра перспективных междисциплинарных исследований «Идея».