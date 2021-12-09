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В «Сколково» появятся «умные» гаджеты с технологией распознавания речи группы ЦРТ

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») разработала технологию распознавания речи, которая встроена в смарт-устройство «Чарли». Устройство позволяет распознать устную речь говорящего и превратить ее в текст, помогает без помощи сурдопереводчиков общаться с людьми, которые имеют ограничение по зрению и слуху. Теперь «Чарли» тестируют в новой лаборатории клиентского опыта «Почты России» на территории «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта «Чарли» распознает речь и моментально выводит ее в виде текста на экран любого подключенного устройства (планшета, компьютера или смартфона). Таким образом, неслышащий может легко прочитать то, что ему говорят. Для общения с людьми, которые имеют ограничение по зрению и слуху, к гаджету подключается дисплей Брайля, что позволяет прочитать информацию пальцами и ввести ответ. Устройство распознавания речи «Чарли» разработали в московской Лаборатории «Сенсор-Тех», которая специализируется на создании «умных» технологий для людей с инвалидностью (резидент Фонда «Сколково»).

«Чарли» — единственный в России гаджет с использованием традиционного рельефного шрифта Брайля, с помощью которого можно коммуницировать со слепоглухими.

Cмарт-устройство уже используют в МФЦ, университетах, поликлиниках, аптеках, центрах занятости и в других общественных местах. Устройство тестируют в лаборатории клиентского опыта «Почты России» в «Сколково». Это новая зона пилотирования инновационных услуг для клиентов компании. Формат классического отделения, в котором действует лаборатория, позволит протестировать инновационные решения сразу в реальных условиях бизнес-процессов Почты.

«Пойти куда-то по делам без сопровождения — настоящая проблема, с которой ежедневно сталкиваются глухие и, тем более, слепоглухие. Им сложно общаться с людьми, многие просто не знают, как это сделать, как понять их ответ на обращение. Зачастую дискомфорт испытывают и слышащие люди, которым нужно что-то объяснить глухому. "Чарли" решает эти проблемы для обеих сторон. Гаджет помогает выстраивать диалог, дает возможность общаться с помощью "субтитров", в которые он мгновенно переводит речь», — сказал Денис Кулешов, директор Лаборатории «Сенсор-Тех».

«Создание доступной среды подразумевает не внедрение единичных решений, а применение комплекса инструментов, в том числе цифровых, ориентированных на нужды людей с особыми возможностями здоровья. Наша новая лаборатория поможет решить эту задачу – агрегировать целый стек решений, которые позволяют всем нашим клиентам в удобной для них форме пользоваться услугами “Почты России” в полном объеме. И здесь мы можем сразу в реальных условиях оценить, насколько эффективны те или иные инструменты», – отметил Станислав Чернин, директор по инновациям Почты России.

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В 2020 г., когда многие стали учиться и работать в удаленном режиме, «Чарли» получил специальную функцию дистанционного общения. Например, преподаватель в институте может положить гаджет рядом с собой во время лекции, а студенты с нарушением слуха, подключившись к программе по специальной ссылке, будут читать расшифрованную речь лектора дома, на экране смартфона или компьютера, в режиме онлайн.

Таким же образом можно проводить рабочие встречи, совещания, любые образовательные мероприятия или выступления. Для этого необходим лишь доступ к Интернету.

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») — глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 30-летним опытом. Технологически эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ фокусируется на создании AI-решений для сегментов B2B и B2G: реализовано более 5000 AI-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart сity. Технологии выявления подделок голоса и распознавания речи от группы ЦРТ занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах NIST, VOiCES, CHiME.

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