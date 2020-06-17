«Сенсор-Тех» при поддержке «Мегафона» запустил бесплатное приложение «Определитель предметов» для незрячих

Лаборатория «Сенсор-Тех» при поддержке «Мегафона» выпустила бесплатное приложение «Определитель предметов» для людей с нарушениями зрения. Оно умеет распознавать объекты, считывать пешеходные знаки и определять расположение дверей и лестниц. У сервиса нет абсолютных аналогов: оно полностью русскоязычное, работает без подключения к интернету и доступно для бесплатного скачивания на платформы iOS и Android.

Приложение работает в трех режимах. Если выбрать модуль «Предметы», оно будет перечислять, что находится вокруг. Нейросеть распознает до 80 предметов и поможет пользователю найти нужные вещи дома (компьютер, посуду, средства гигиены, продукты питания) или обойти препятствия на улице, например, автомобиль на парковке. Режим «Знаки» распознает дорожные знаки для пешеходов: позволяет найти автобусную остановку, определить, где заканчивается жилая зона. В режиме «Дверь и лестница» приложение озвучивает, где находятся эти объекты, чтобы пользователь смог, например, найти вход в здание и не споткнуться, поднимаясь к нему.

«"Определитель предметов" работает с помощью нейросетей, обученных посредством машинного зрения. Создание этого софта стало возможным во многом благодаря другой разработке лаборатории "Сенсор-Тех" – умному помощнику "Робин". Это устройство с искусственным интеллектом распознает предметы, лица людей, определяет расстояние до препятствий и сообщает эту информацию незрячему пользователю. "Определитель предметов" сможет улучшить качество жизни людей с нарушениями зрения, дать им возможность быть более независимыми», – сказал Денис Кулешов, директор лаборатории «Сенсор-Тех».

«Развитие доступной цифровой среды является одним из приоритетных направлений благотворительности в "Мегафоне". "Определитель предметов" стал уже второй разработкой лаборатории "Сенсор-Тех", реализованной при поддержке "Мегафона". Выпущенное в 2018 г. приложение «Определитель купюр», которое распознает денежные банкноты и озвучивает их номинал пользователю со стопроцентной точностью, было скачано более 10 тыс. раз и получило большое количество положительных отзывов от незрячих людей», – отметила Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона».

Приложение «Определитель предметов» подходит и для слепоглухих пользователей – для них создан особый тактильный режим. Слепоглухой человек может установить различные вибрационные сигналы на предметы или знаки, которые выберет сам. Как только приложение их «увидит», мгновенно отреагирует вибрацией.