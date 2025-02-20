Илон Маск уволил два десятка сотрудников ведомства, инспектировавших его производство мозговых имплантов Neuralink

Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, осуществлявшие проверку стартапа Neuralink, были уволены. Это ведомство инспектировало нейростартап Илона Маска.

Сокращение штата

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США уволил нескольких сотрудников Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) США, пишет Reuters. Государственные служащие контролировали проверку компании по производству мозговых имплантатов Neuralink, принадлежащей Илону Маску (Elon Musk). Это решение вызвало обеспокоенность в научном сообществе и среди разработчиков медицинских устройств.

Около 20 сотрудников из отдела FDA по неврологическим устройствам потеряли работу в рамках более широкой программы по сокращению штата федеральных служащих. Некоторые из них принимали непосредственное участие в оценке клинических испытаний Neuralink. Хотя источники утверждают, что эти сотрудники не были специально выбраны, их увольнение может замедлить процесс утверждения или привести к уменьшению количества проверок безопасности.

По мнению источников Reuters, ситуация может оказать непосредственное влияние на деятельность компании Neuralink, которая в настоящее время проводит испытания своего устройства, предназначенного для помощи людям с ограниченными возможностями. Кроме того, компания-разработчик работает над технологией восстановления зрения. Задержки в рассмотрении заявок и одобрении клинических испытаний могут существенно повлиять на сроки реализации этих проектов.

Американский бизнесмен Илон Маск не возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), он занимает должности «специального госслужащего» и старшего советника президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

FDA отвечает за сохранение здоровья населения путем регулирования и надзора в области безопасности пищевых продуктов, табачных изделий, пищевых добавок, лекарств (как рецептурных, так и безрецептурных), вакцин, медицинских устройств и ветеринарных препаратов.

В 2024 г. Трамп заявлял о том, что Маск будет избегать конфликта интересов, одновременно работая над сокращением расходов федерального правительства. Источник сообщил, что сокращения в первую очередь коснулись сотрудников, находящихся на испытательном сроке, которые, как правило, имеют менее одного-двух лет стажа и меньше правовой защиты.

История Neuralink

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 г. для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме. В далекой перспективе, по мнению предпринимателя, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту (ИИ), а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. Сотрудники Neuralink заняты разработкой специального прибора, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. В августе 2020 г. Neuralink провела первую презентацию нейрочипа — интерфейса между мозгом и компьютером.

В феврале 2021 г. компания Neuralink провела исследование чипа на обезьянах. Согласно данным компании, подключение к чипу осуществляется через iPhone. Специалисты изучили и расшифровали связь нейронной активности с определенными действиями, это позволило им воспроизвести обратную связь. Таким образом, макаку научили двигать курсором на экране без помощи джойстика. В 2023 г. чип уже имплантировали первому человеку. В 2025 г. Neuralink вживила свой чип уже третьему пациенту, сообщил основатель компании.

Начальное расследование

В 2022 г. Федеральные власти США начали расследование в отношении компании Neuralink, а эксперименты над животными стали причиной начала расследования.

По данным Reuters, расследование было начато управлением генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США по запросу прокуратуры из-за жалоб сотрудников компании на нарушение американского закона, который регулирует эксперименты над животными.

Журналистам Reuters удалось ознакомиться с несколькими десятками документов компании, а также побеседовать с 20 бывшими и действующими сотрудниками Neuralink. По словам опрошенных, испытания проводились в спешке, вызывая ненужные страдания и смерть подопытных, в том числе из-за желания Маска ускорить разработку оборудования.

По оценке агентства, за время экспериментов с 2018 г. погибло около 1,5 тыс. животных, включая более 280 овец, свиней и обезьян. Кроме того, в опытах были задействованы мыши и крысы. По данным источников агентства Reuters, в компании Маска не ведут строго учета уничтоженных особей.