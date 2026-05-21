В новый НИИ российского автопрома трудоустроят граждан КНР

Недавно созданный R&D-центр российского производителя автомобилей «АГР Холдинг» (входит в AGR Automotive group) собирается трудоустроить высококвалифицированных специалистов из КНР. Научный центр ищет подрядчиков для срочного оформления китайцев на зарплаты от 3 млн руб. в год. Ранее стало известно, что связанный с «АГР Холдинг» автомобильный НИИ рассчитывает на бюджетный кредит в 3 миллиарда.



Оформляют работников из КНР

Как выяснил CNews, R&D-центр российского производителя автомобилей «АГР Холдинг» (AGR Automotive group) — ООО «ЦАИР» — планирует нанимать высококвалифицированных специалистов из Китая для работы в России.

Компания в апреле-мае 2026 г. искала подрядчиков с аккредитацией МВД в сфере миграции, которые возьмутся за юридическое оформление разрешений на работу (РНР) для граждан Китая. Для высококвалифицированных специалистов, которых будут нанимать, зарплатная планка начинается от 750 тыс. руб. в квартал (3 млн руб. в год).

Российский автомобильный НИИ наймет китайцев

Как говорится в техническом задании, с которым ознакомился CNews, подрядчик должен взяться за оформление рабочих виз для сотрудников из Китая. Работы по оформлению рассчитаны на весь 2026 г. и проводятся по месту регистрации компании — в Санкт-Петербурге. Если все пойдет хорошо, то возможно продление и на следующие годы.

Подрядчик будет собирать дипломы, справки, медзаключения, переводить их с китайского на русский, взаимодействовать с МВД, МИД, консульским отделом Посольства России в КНР. Ему также предстоит сопровождать китайских сотрудников при сдаче биометрии, подаче документов, помогать с медосмотрами для получения РНР. Контрагент будет осуществлять обработку персональных данных.

Заказчик обязуется своевременно предоставлять оригиналы и копии документов китайских сотрудников (загранпаспорта, фото, дипломы, трудовые книжки и пр.), если необходимо — доверенности.

Рассматривается вариант, когда подрядчик должен взяться за срочное оформление — в течение 14 дней.

В AGR не ответили на запрос CNews, но зарегистрировали обращение.

Что такое ЦАИР

R&D-центр ООО «ЦАИР» был зарегистрирован в Санкт-Петербурге в сентябре 2025 г. для научных исследований и разработок. В компании уже работает 43 человека.

В сентябре 2025 г. издание «Фонтанка» сообщило, что в Шушарах хотят построить R&D-центр (автомобильный НИИ), который может заняться локализацией автомобилей для завода «АГР» в Шушарах. Для реализации планов правительство Санкт-Петербурга планировало получить федеральный кредит на 3,1 млрд руб. Средства из госбюджета будут привлечены в рамках инвестиционного кредита на развитие инфраструктуры Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург», уточняло издание. Площадь НИИ — 18 тыс. кв. м.

«R&D-площадка является ключевым условием для получения льгот, без которых запустить производство не получится», — отмечали в издании.

Источник издания добавлял, что у АГР и его партнера уже есть такой R&D-центр в Китае, где трудятся более 200 русских инженеров. Более половины из них могут быть переведены в петербургское подразделение, всего же разработками и испытаниями к 2030 г. смогут заниматься до 800 человек.

ЦАИР также расположен на территории автозавода в Шушарах и снимает помещение в Москве у АО «Чери автомобили Рус». В отчете компании за 2025 г. указано, что долей в 2,54% косвенно владеет Андрей Павлович.

ЦАИР получил выручку в 2025 г. за проведение работ «по локализации и улучшению качества продукта». Компании AGR Automotive group (ООО «АГМ», ООО «АГК» и ООО «АГС») заплатили разработчику 58 млн руб. В отчете за 2025 г. отмечается, что общество имеет низкую диверсификацию работ и их узконаправленный характер на разработки и локализацию только определенных брендов китайских автомобилей и сильно зависит от потребностей заводов в НИОКР.

ЦАИР развивает комплексные инженерные компетенции по ключевым направлениям: «Электрика и электроника», «Интерьер и экстерьер», «Кузов», «Шасси», «Системы ДВС», «Качество», «Дорожные испытания».

Компания активно ищет сотрудников в России со знанием английского и, по возможности, китайского языков, или уникальным опытом. Например, инженер по тестированию транспортных средств должен иметь опыт минимум 3–5 лет в R&D-центре автомобильного OEM или в Tier-1 поставщика на позиции инженера-испытателя (Test & Validation Engineer), а также опыт работы с DVP-процессами и понимание жизненного цикла продукта (разработка продукта от концепции до SOP — Start of Production). Инженер по локализации должен отлично знать английский язык и иметь глубокое понимание принципов разработки деталей автомобиля с нуля до массового производства, включая DFMEA, Lessons learnt, best practice.

51% ЦАИР принадлежат ООО «Этиджей Рус», конечным бенефициаром которого является «Уху Дефейту Аутомобайл Технолоджи Ко.», еще 49% у ООО «АГР Холдинг», которое, по данным «Коммерсант», управляет бывшими заводами Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге. В июле 2025 г. «АГР Холдинг» изменил структуру владения после того, как бывший руководитель Андрей Павлович попал под санкции Великобритании. Основная доля в компании отошла АО «АК Инвест».

По итогам первых шести месяцев 2025 г. завод «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге произвел 18,25 тыс. автомобилей под брендом Solaris, сообщала компания. На заводе в Калуге готовится запуск серийного выпуска автомобилей Tenet по соглашению с китайской Defetoo.

Бум на умные кадры из Китая

Рынок иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС) в России переживает взрывной рост, и ключевым драйвером этого процесса выступает Китай, рассказал CNews Андрей Коган, основатель компании «ВсеИзКитая» и председатель комитета по работе с Китаем «Ассоциации экспортеров и импортеров».

Эксперт привел в пример статистику. С 2022 г. по 2025 г. поток граждан КНР, въезжающих с рабочими целями, вырос в 11 раз — с примерно 12 тыс. до 132 тыс. человек в год. Среди оформленных ВКС из дальнего зарубежья Китай является безоговорочным лидером. По данным МВД, в 2025 г. всего в России было оформлено 75,4 тыс. разрешений на работу для ВКС, что на 33% больше, чем годом ранее, а в 2024 г. рост к 2023 г. составлял 54%.

«При этом на рынке сложился парадокс: 54% компаний при поиске иностранных кадров по-прежнему ориентируются на Европу, хотя реально основной прирост ВКС обеспечивает именно Азия, и в первую очередь Китай. Это говорит о том, что HR-стратегии многих работодателей пока не полностью адаптированы под новую реальность», — считает Андрей Коган.

В России число иностранных ВКС после очевидного провала 2022 г. сократилось и стабилизировалось. Но с недавних пор по Китаю и ряду «дружественных» стран можно констатировать оживление. Статус ВКС становится главным «коридором» для завоза нужных специалистов, в том числе инженеров автопрома, рассказал Денис Тверской, партнер практики «Операционная эффективность» Strategy Partners.

В 2026-2027 гг. можно ожидать роста именно ВКС. Наем через обычные миграционные режимы усложнился, а по ВКС нет требований по знанию русского языка и квотированию.

Тверской перечислил наиболее востребованные специальности. Это инженеры и конструкторы в машиностроении и автопроме (электрика/электроника, кузов, шасси, силовые агрегаты, испытания), затем ИТ-специалисты (разработчики, data scientists, кибербезопасность) в аккредитованных ИТ-компаниях, научные работники, преподаватели, медики, отдельные управленцы.

По словам Тверского, реальные рыночные вилки для ВКС, которых компании готовы завозить под проект, обычно заметно выше минимума, чтобы компенсировать переезд и риски: в промышленном инжиниринге и автопроме это часто 300–500 тыс. руб. в месяц для ведущих инженеров и локальных руководителей направлений.

Также придется потратиться на ожидание и оформление. Компании сохраняют устойчивый спрос на оформление иностранных специалистов, но рынок упирается в длительные миграционные процедуры, жесткие сроки уведомлений и требования по зарплате для ВКС, считает Алексей Головченко, управляющий партнер ЮК «Энсо». Итоговая стоимость оформления одного сотрудника с РНР начинается от 13,5 тыс. руб. госпошлин и существенно растет с учетом сопутствующих услуг, пояснил юрист.

Свои нужны?

По мнению экспертов, история ЦАИР — это не случайность, а симптом системного процесса. Россия строит новую производственную базу на китайских технологиях, что неизбежно влечет за собой приток их носителей. В автопроме этот тренд проявляется особенно ярко, говорит Коган. Китайские бренды активно локализуют производство: к октябрю 2025 г. доля автомобилей китайских марок местной сборки выросла вдвое год к году, достигнув 43%. Параллельно «АГР Холдинг» с партнером Defetoo завершает перевооружение бывшего завода GM в Шушарах, планируя выпуск до 100 тыс. машин в год под брендом Jeland, а также открывая R&D-центр площадью 18 тыс. кв. м. Здесь и проявляется ключевая потребность в компетенциях, считает эксперт.

«Российские инженеры хорошо знают немецкие, японские и советские платформы, однако архитектура BYD, SAIC, Chery, Defetoo базируется на иных стандартах, инструментарии и инженерной культуре, а документация ведется на китайском языке. Такого опыта у российских кадров в достаточном количестве пока нет, а работа в смешанных командах требует понимания технического китайского языка и специфики деловой коммуникации — крайне редкой компетенции», — говорит эксперт.

По словам Когана, именно здесь проявляется законодательно закрепленная роль китайского специалиста. В своих аналитических материалах китайские консультанты по локализации прямо указывают, что Россия требует наличия не менее 50% своих граждан в технических подразделениях. Компании типа ЦАИР де-факто обязаны строить смешанные команды, а значит, китайский ВКС выступает не как замена российского инженера, а как его наставник и технологический проводник.

Партнер практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Денис Тверской отмечает, что компании, локализованные в России или сотрудничающие с иностранными партнерами, идут в режим ВКС не из-за моды на иностранцев, а потому что на внутреннем рынке узких компетенций не хватает — это прежде всего опыт развертывания китайских платформ, архитектур электроники, специфики силовых агрегатов и технологий производства именно китайских брендов.

«Конечно, для топ-позиций важны прямые связи с головным офисом производителя, знание корпоративных процессов и способность быстро "сшить" российскую площадку с китайской инженерной цепочкой», — говорит Тверской.

Российские инженеры обладают очень высоким уровнем, это признается во всем мире, но у наших специалистов пока меньше практики именно на платформах китайских автоконцернов.

«Время на формирование такой экспертизы внутри страны сопоставимо или дольше, чем завоз готовой команды ядра из КНР. Поэтому типичная модель — "костяк" из китайских ВКС, который задает стандарты и передает технологии. Далее следуют массовый набор и обучение российских специалистов вокруг этого ядра», — констатировал эксперт.