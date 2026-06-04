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ОЭЗ ТВТ Санкт-Петербург Особая экономическая зона технико-внедренческого типа
ОЭЗ «Санкт-Петербург» – это инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции, предлагающая выгодные льготы, преференции и поддержку государства.
СОБЫТИЯ
ОЭЗ ТВТ Санкт-Петербург и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 61 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 974 1
|Linux OS 11332 1
|Агапцов Сергей 5 1
|Матвиенко Валентина 115 1
|Трощинский Артем 1 1
|Путин Владимир 3438 1
|Гордеев Павел 3 1
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