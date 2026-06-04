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ОЭЗ ТВТ Санкт-Петербург Особая экономическая зона технико-внедренческого типа

ОЭЗ «Санкт-Петербург» – это инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции, предлагающая выгодные льготы, преференции и поддержку государства. 

СОБЫТИЯ


04.06.2026 «Калашников» запустил производство промышленных роботов 1
09.02.2023 Softline помогла ОЭЗ «Санкт-Петербург» провести миграцию БД и ОС для «1С» на российское ПО 1
07.10.2022 Группа «Пантес» запустила производство в ОЭЗ «Санкт-Петербург» 1
11.04.2017 Каждое рабочее место в ОЭЗ обошлось государству в 21 миллион 1
12.03.2007 Для управления петербургскими ОЭЗ создано ОАО 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ОЭЗ ТВТ Санкт-Петербург и организации, системы, технологии, персоны:

ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 2
Softline - Софтлайн 3596 1
Пантес 2 1
Ростех - Калашников ГК - Семаргл 4 1
Microsoft Corporation 25640 1
9407 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 61 1
ОЭЗ ППТ Липецк - Особая Экономическая Зона 8 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6473 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6483 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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