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Группа «Пантес» запустила производство в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Группа «Пантес» в рамках планируемого расширения получила разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству электроники, построенного на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская»). Запуск производства состоялся 1 августа 2022 г., сообщили CNews представители «Пантес».

Группа «Пантес» входит в топ-10 контрактных производителей электроники на территории России и специализируется на разработке высокотехнологичной электроники для областей применения, критичных к отказу оборудования, таких как энергетика, транспорт, связь и телекоммуникации.

Производственный корпус площадью 6 тыс. кв. м., на территории 1,2 га, спроектирован и построен с использованием инновационных экологических и энергосберегающих технологий в строительстве, что позволило сократить эксплуатационные затраты более чем на 25%. Введено в эксплуатацию технологическое оборудование для производства электроники от ведущих мировых производителей.

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Планируемая мощность производства на первом этапе составит до 1 млн электронных блоков в год. Массовый выпуск изделий налажен в автоматическом режиме. Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 700 млн руб. Запуск нового завода позволил создать более 200 рабочих мест для специалистов в области электронной промышленности: высококвалифицированных рабочих, технологов, разработчиков и инженеров.

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