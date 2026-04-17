На российских базовых станциях 4G хотят внедрить батареи нового типа, которые работают в морозы и не горят

Один из крупнейших сотовых операторов России, работающий под брендом «Билайн», собирается устанавливать на базовых станциях и другой телеком-инфраструктуре новый вид батарей — натрий-ионные. Они допускают аварийные режимы, которые для литий-ионных батарей являются критическими или фатальными, могут разряжаться до нуля, работают в морозы и не горят. По словам члена-корреспондента РАН Евгения Антипова, вскоре именно эта технология станет базовой для энергетической инфраструктуры.

Задумка оператора

Как выяснил CNews, департамент развития сетевой инфраструктуры и специальных проектов ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») изучает вопрос внедрения натрий-ионных батарей (Na-ion, НИИ) в рамках модернизации и строительства телекоммуникационной инфраструктуры. Компания заказывает исследование рынка, чтобы сравнить новую технологию с традиционными литий-ионными и свинцовыми батареями, выбрать поставщиков и принять решение о запуске пилотных проектов.

Натрий-ионные аккумуляторные батареи способны сделать инфраструктуру практически неуязвимой. Они допускают аварийные режимы, которые для литий-ионных батарей являются критическими или фатальными, рассказал CNews член-корреспондент РАН, заслуженный профессор МГУ Евгений Антипов.

tele_700.jpg
Фото: © pedro2009 / Фотобанк Фотодженика
Новый вид батарей могут установить на инфраструктуре «Билайна»

По его словам, для Na-ion возможен полный разряд при транспортировке, длительное хранение в состоянии глубокого или полного разряда (в «нуле»), восстановление без риска возникновения скрытых дефектов, внешнее короткое замыкание без риска теплового разгона.

«Это радикально упрощает логистику, хранение, обслуживание, снижает требования к BMS (системе контроля и управления батареей) и к квалификации обслуживающего персонала (человеческий фактор)», — пояснил Евгений Антипов.

Что ищет «Билайн»

Если говорить о потребностях «Билайна», то речь идет батареях резервного питания 48В постоянного тока для базовых станций сотовой связи (2G/4G/5G), узлов передачи данных и других телеком объектов. Батареи должны стабильно удерживать инфраструктуру в работоспособном состоянии в моменты перебоев с электроснабжением.

Планируется, что это будут стационарные батареи российского производства с высоким уровнем локализации и сервисным обслуживанием в стране. Также могут быть рассмотрены решения из стран ЕАЭС. Компания планирует собрать информацию о доступных или готовящихся к серийному выпуску вариантах, следует из закупочной документации, размещенной на bitzaar.ru. В пилотные партии будет входить до 10 батарей, а оптовые — до 100.

Особое внимание «Билайн» уделит количеству циклов разрядки до 100% или 80%, которые способна пройти батарея до снижения емкости до 80% от номинальной. Ожидается, что батареи должны быть со встроенной системой управления.

В «Билайн» также собираются получить оценку технологической зрелости, экономических и эксплуатационных преимуществ Na-ion аккумуляторов по сравнению с традиционными свинцово-кислотными и литий-ионными техническими решениями, которые используются в телекоме.

В компании не ответили на запрос CNews.

Что у других операторов

«Билайн» может оказаться одним из первых среди телеком-компаний России, кто внедрит технологию. В «Мегафоне» и «Т2» CNews заявили, что пока не планируют использовать такие батареи.

Например, в Т2 более надежной считают другую технологию.

«Т2 закупает только свинцовые аккумуляторы и приобретать натрий-ионные в 2026-2027 гг. не планирует. В 2025 г. мы закупили литиевые аккумуляторы в ограниченном количестве. Делать выводы о плюсах и минусах тех или иных комплектующих можно только спустя год после введения в эксплуатацию. Между погоней за новыми решениями и проверенными инструментами, которые точно не нанесут ущерб инфраструктуре, мы выбираем второе», — пояснили CNews в пресс-службе компании.

В «Мегафоне» также отметили, что экспериментировать пока не хотят.

«Мы внимательно следим за развитием новых технологий энергоснабжения и оцениваем их применимость. В настоящий момент не рассматриваем внедрение натрий-ионных батарей на наше оборудование», — пояснили в компании.

В МТС воздержались от комментариев.

По данным Минцифры, в 2025 г. в России число базовых станций выросло на 6%, до почти 950 тыс. единиц.

Операторы чаще предпочитают свинцовые в сравнении литием по двум ключевым причинам: стоимость и безопасность, пояснил CNews инвестиционный директор Sk Capital (ВЭБ.РФ) Сергей Соболев.

Хотя с этими факторами производители современных литиевых аккумуляторах могут справедливо поспорить. Именно поэтому Na-ion аккумуляторы в данном конкретном применении имеют неоспоримые преимущества, считает эксперт. «Билайн» как раз пытается оценить зрелость технологии Na-ion аккумуляторов.

Дело государственной важности

Пока рынок натрий-ионных (Na-ion) аккумуляторов находится на зарождающейся стадии своего развития и соответствует рынку технологического перехода, где ключевой вопрос — сможет ли Na-ion масштабироваться дешевле и надежнее литий-ионных (Li-ion) решений, пояснил Соболев из Sk Capital.

По словам эксперта, объем мирового рынка Na-ion аккумуляторов составляет $1,5 млрд, или 1% от рынка Li-ion аккумуляторов, но при этом имеет высокие темпы роста в 25%.

«Na-ion аккумуляторы ниже по себестоимости производства на 20-40%, чем Li-ion, и сохраняют емкость при критически низких температурах эксплуатации (-30°C). При этом уступают Li-ion в плотности энергии и, как следствие, в масса-габаритных характеристиках. Исходя из этого, ключевыми секторами применения Na-ion аккумуляторов являются системы накопления энергии (СНЭ) и источники бесперебойного питания (ИБП). Сегменты применения ИБП и СНЭ: телеком, дата-центры и ЦОДы, промышленные предприятия и потребительский сектор», — говорит эксперт.

Лидирующий регион по развитию Na-ion аккумуляторов сегодня Китай. Компании CATL и BYD начинают коммерческие продажи накопителей Na-ion. В России Na-ion технологии только начинают зарождаться.

В России год назад натрий-ионные батареи, сырье для которых можно добывать в виде соли из моря, сделали делом государственной важности. В апреле 2025 г. президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о дальнейших направлениях развития разработки и производства перспективных устройств для накопления и хранения энергии — натрий-ионных аккумуляторов. Правительство должно было определить конкретные направления и сроки такого развития, а также обеспечить повышение эффективности финансирования исследований и разработок в данной сфере.

В партнеры к правительству были назначены госкорпорация «Росатом», АНО «Платформа НТИ», «Газпромбанком» и МФТИ. В августе 2025 г. должны были быть представлены предложения. Уже в октябре 2025 г. появились сообщения о конкретных шагах. Так, «Роснано» совместно с «Норникелем» объявило о планах взяться за производство натрий-ионных батарей для электромобилей. Об этом глава «Роснано» Сергей Куликов рассказал на встрече с Путиным. Он отметил, что главное преимущество таких батарей — морозоустойчивость, что актуально для России.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами
Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами Цифровизация

В феврале 2026 г. «Росатом» начал выпуск электролитов, в том числе для натрий-ионных батарей. Пока речь шла об опытной установка для малых партий. В планах увеличение выпуска до 50 тонн в год, а стратегическая цель — создание производства мощностью до 10 тыс. тонн.

В марте 2026 г. компания «Рубрукс» (резидент «Сколково») сообщила, что создала первые отечественные аккумуляторы HVBS-360-50 на основе натрия и начала их опытное производство. Помимо лития, в них нет ни кобальта, ни никеля, за счет чего достигается снижение себестоимости.

Для управления аккумуляторами компания применила устройство с микроконтроллером от НИИЭТ ГК «Элемент». Также новый аккумулятор HVBS-360-50 работает в диапазоне до −40 °C. По словам разработчиков, новые натрий-ионные аккумуляторы сохраняют высокую емкость при температурах в пределах −30 °C, когда большинство литий-ионных батарей заметно теряют эффективность.

По словам Сергея Соболева, также «Сколтех» в связке с технологическим партнером в 2025 г. получил грант РНФ на разработку технологии производства натрий-ионных аккумуляторов.

Технология будущего

Член-корреспондент РАН, заслуженный профессор МГУ Евгений Антипов рассказал CNews об особенностях работы натрий-ионных аккумуляторов (НИА) перед литий-ионными (ЛИА).

По его словам, технология на основе натрия — это сырьевая и геоэкономическая устойчивость. Натрий — один из самых распространенных элементов в земной коре. Цена натриевых солей слабо коррелирует с глобальными кризисами и ростом рынка электротранспорта, что в совокупности с отсутствием зависимости от лития и кобальта означает стабильность долгосрочной себестоимости, снижение геополитических и санкционных рисков, возможность планировать капитальные инвестиции на 10-20 лет вперед без риска «сырьевых шоков».

<p>Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика</p>
Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика Цифровизация

Также это повышенная безопасность. Ввиду замены медного токосъемника на алюминиевый НИА не только дешевле, но и намного безопаснее, что критично для стационарных и инфраструктурных систем.

«НИА допускают аварийные режимы, которые для ЛИА являются критическими или фатальными. Для НИА возможен полный разряд при транспортировке, длительное хранение в состоянии глубокого или полного разряда (в «нуле»), восстановление без риска возникновения скрытых дефектов, внешнее короткое замыкание без риска теплового разгона. Это радикально упрощает логистику, хранение, обслуживание, снижает требования к BMS (системе контроля и управления батареей) и к квалификации обслуживающего персонала (человеческий фактор)», — пояснил Евгений Антипов.

Кроме того, у НИА лучшая работоспособность при низких и высоких температурах.

«Фундаментальные причины, а именно меньшая энергия десольватации Na+ по сравнению с Li+, более высокие ионные проводимости в электролите при низких температурах, а также более высокая диффузия в твердом теле (электродах) обеспечивает стабильную работу НИА в расширенном температурном окне без существенной деградации мощности, что даёт снижение капитальных затрат на кондиционирование, упрощение конструкции, рост надёжности в экстремальных условиях эксплуатации», — сказал Евгений Антипов.

По словам профессора МГУ, стратегически НИА особенно эффективны для регионов с экстремальными климатическими условиями (северных, арктических и дальневосточных), уличной инфраструктуры, электротранспорта и накопителей без активного термоконтроля.

Также важна технологическая совместимость с существующей инфраструктурой для ЛИА.

«Используются те же форматы и форм-факторы (цилиндрические (18650, 21700 и пр.), мягкий корпус (pouch), призматические и схожие технологические процессы (намазка, каландрирование, вырубка, сборка и пр.)). Возможна конверсия части линий ЛИА без замены оборудования, что также дает снижение капитальных затрат при создании и масштабировании производства.

Есть у технологии свои ограничения и недостатки. Например, ниже удельная энергия: гравиметрическая энергоемкость ниже на примерно 20-40% по сравнению с ЛИА (особенно NMC), что критично для легковых EV с большим запасом хода, но некритично для стационарных и сетевых решений.

Профессора отметил меньшую зрелость цепочек поставок: ограниченное число производителей катодных и анодных материалов и отсутствие стандартов и накопленной статистики по деградации, что также будет решено в среднесрочной перспективе.

Стратегические области применения

Евгений Антипов назвал стратегические области применения (где НИА займут значительную долю рынка). Это системы накопления энергии (СНЭ) для систем балансировки генерации/потребления классической энергетики (ТЭЦ, ГЭС, АЭС, др.), возобновляемой энергетики, электросетей (в том числе микросетей и умных сетей); резервного питания ЦОД, мобильных сетей, подстанций, критической инфраструктуры; частных домохозяйств и коммерческих зданий.

«Это ключевые ниши для НИА. В данных приложениях НИА оптимальны поскольку безопасность (в том числе пожарная) приоритетнее энергоемкости, снижается стоимость жизненного цикла и ниже требования к массогабаритным характеристикам. НИА могут занять 20-40% рынка стационарных СНЭ в среднесрочной перспективе», — говорит эксперт.

Также к областям применения относится электротранспорт малой и средней дальности: городские электробусы, коммунальная техника, складская логистика, спецтехника и стартерные аккумуляторы для широкой линейки транспортных средств.

«НИА не заменят ЛИА полностью, но дополнят их, закрывая критически важные сегменты. Их ключевая ценность не в энергоемкости, а в безопасности, сырьевой независимости, стабильной стоимости, работе в экстремальных климатических условиях. В стратегической перспективе НИА — это базовая технология для энергетической инфраструктуры, тогда как ЛИА останутся решением для высокоэнергоемких портативных и мобильных применений», — заявил Евгений Антипов.

Екатерина Струкова

Другие материалы рубрики

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются

75% легендарной сети «Связной» выставили на торги по цене однокомнатной квартиры

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

Потанин: Искусственный интеллект даст России колоссальный экономический эффект, но не заменит человека

Ошибки бизнеса при внедрении ИИ: что может убить ваш ИИ

Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще