«Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на автомобили с пробегом, представленные на платформе автодилерами в первом полугодии 2024 г. Лидерами по спросу стали российские и корейские марки легковых авто, а самой популярной моделью – ВАЗ (LADA) Granta.

По данным «Авито Авто», число дилеров, предлагающих автомобили на платформе, в первом полугодии 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 29,4% или более чем на 1,5 тыс. компаний. Предложение же автомобилей с пробегом от дилеров выросло год к году на 18,7%.

В топ-5 марок авто с пробегом, представленных на «Авито Авто» дилерами, лидирует ВАЗ (LADA): доля авто этого бренда в предложении составила 11,7%, а прирост числа объявлений за год – 38,3%. На втором месте – Kia, занявшая 10,7% от всех предложений дилеров. Год к году число объявлений о продаже авто этой марки увеличилось на 13,5%. Третью строку занимает Hyundai с долей 8,8% при росте 11,2%. Далее идет Toyota: ее доля составила 6,7%, а рост – 2%. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чья доля 5,2% при росте числа объявлений на 13,4%.

Лидером по спросу среди марок также является ВАЗ (LADA), получившая 13,4% от всего спроса на дилерские авто с пробегом. На втором месте Kia с 8,9%, а на третьем – Hyundai с 8,1%. Четвертую строку занимает Toyota (7,1%), пятую – Volkswagen (5,3%).

Самой востребованной среди моделей стала ВАЗ (LADA) Granta: ее доля в спросе – 3,1%. На втором месте – Hyundai Solaris с 2,7%, а на третьем – Kia Rio с 2,5%. Четвертую и пятую строки рейтинга занимают ВАЗ (LADA) Vesta и Toyota Camry, получившие по 1,9% от спроса каждая. Также в топ-10 входят Volkswagen Polo, Ford Focus, ВАЗ (LADA) Priora, Skoda Octavia и Kia Sportage. Наиболее динамично растет спрос на LADA Vesta – на 19,2% год к году.

Лидером по числу дилерских объявлений стала LADA Granta: на нее пришлось 3,5% от общего количества. 3% досталось Hyundai Solaris, 2,8% – Kia Rio. Четвертое и пятое место заняли LADA Vesta (2%) и Volkswagen Polo (1,9%). Наиболее динамично растут число объявлений на LADA Granta (67,4% год к году), Kia Rio (59,9%) и LADA Vesta (57,8%).

Автомобили от дилеров пользуются высоким спросом у пользователей платформы, что обусловлено широким ассортиментом предложения, удобством поиска и интерфейса взаимодействия с продавцами и его безопасностью. Все это подтверждается независимыми оценками. В частности, в рамках исследования, проведенного Центром цифровой экспертизы Роскачества и Союзом автомобильных дилеров, эксперты высоко оценили инклюзивность площадки, детализацию инструкций для пользователей, достоверность информации, размещенной дилерами в объявлениях, и отсутствие в них рекламных и информационных материалов, противоречащих тексту объявления.

«Потенциал для роста дилерских продаж есть, и очень существенный. В 2023 г., по данным «Автохаба» (проект «Авито»), доля дилеров в предложении составляла около 20%, а более 50% приходилось на предложения собственников. Соответственно, у дилеров есть возможность нарастить выкуп авто. «Авито Авто» заботится о том, чтобы все взаимодействие между продавцами покупателями было максимально прозрачным, безопасным и комфортным для всех участников процесса – это главные задачи, на решение которых направлены все наши инициативы», – сказал Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито».