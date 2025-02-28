Портал Visit Sochi и каршеринг BelkaCar предложат маршруты для путешествий по Черноморскому побережью

Каршеринг BelkaCar стал транспортным партнером туристического портала Visit Sochi – сотрудничество направлено на продвижение внутреннего и локального туризма. На сайте Visit Sochi появятся совместные туристические маршруты для автомобильных путешествий по Сочи и его окрестностям. Гости и жители города смогут воспользоваться материалами портала для планирования собственных путешествий и почерпнуть новые идеи для маршрутов по Черноморскому побережью. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Visit Sochi предлагает широкий спектр возможностей, среди которых поиск и бронирование услуг, подробная информация о достопримечательностях города, удобный календарь событий, информация обо всех пляжах курорта, а также карта кафе, ресторанов, магазинов и других развлечений в Сочи.

«Развитие портала Visit Sochi – это важный шаг в развитии туристической инфраструктуры Сочи. Мы стремимся сделать пребывание гостей в нашем городе комфортным и информативным. Портал Visit Sochi – это удобный и надежный источник, который поможет каждому путешественнику спланировать свой отдых и получить максимум удовольствия от пребывания в Сочи. Каршеринг BelkaCar в качестве нашего транспортного партнера обеспечивает наших гостей и жителей дополнительной мобильностью, что позволяет людям охватить больше туристических достопримечательностей и других точек притяжения во время пребывания в городе», – сказали в Администрации города.

«Каршеринг BelkaCar не первый год развивает туристические направления для удобства пользователей. Сочи – один из главных городов-курортов, куда съезжаются потоки туристов со всей страны. Мы стараемся сделать так, чтобы наши пользователи имели возможность выбрать подходящий тариф и комфортный для их целей автомобиль, с помощью которых можно исследовать все самые интересные локации города в те дни, когда это удобно самим людям», – сказали в BelkaCar.