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Аналитика Bronevik.com: россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала ранние бронирования туристического жилья в России на период школьных каникул с 24 по 31 марта. Как показало исследование, лидерами по росту интереса путешественников с детьми стали черноморские курорты.

Наибольший прирост бронирований на весенние каникулы продемонстрировал поселок Сириус из агломерации Большого Сочи – на 85% год к году. Этот курорт привлекателен тем, что даже в несезон здесь доступно множество развлечений: парк аттракционов «Сочи Парк», «Сириус Автодром» с трассой для картинга, прогулки по Олимпийскому парку и одной из самых протяженных на Черноморском побережье набережных и многое другое. В топ по приросту спроса на весенние каникулы вошли еще два черноморских курорта: Сочи и Геленджик, там количество бронирований увеличилось на 75% и 50% соответственно.

На втором месте по динамике спроса на каникулярные путешествия Санкт-Петербург, в котором количество заказов на этот период выросло на 77%. Северная столица является центром притяжения для гостей со всей страны в любое время года. При этом в марте здесь еще не так много туристов, как в теплый сезон, поэтому можно посетить популярные достопримечательности без очередей.

На четвертом месте по темпам прироста бронирований на весенние каникулы Ессентуки, в котором количество заказов выросло на 67% год к году. Этот курорт находится на юге России, поэтому в конце марта здесь уже достаточно тепло и комфортно для активного отдыха и пеших экскурсий по городу и окрестностям.

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Самым популярным российским направлением для путешествий на весенние каникулы остается Москва, где совершено 14% от всех бронирований с детьми на этот период. На втором месте Большой Сочи, на чьи курорты пришлось 11% от всех заказов. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с долей 9%.

Средний чек на проживание в туристическом жилье в период весенних каникул составил 7,7 тыс. руб. за ночь. Чаще всего путешественники с детьми выбирают отели и мини-отели (60%), а также апартаменты (9%) и апарт-отели (6%).

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