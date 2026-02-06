Разделы

Mantera Group Мантера-Групп Mantera Supreme Seaside Mantera Supreme Mantera Seaview residence


СОБЫТИЯ

06.02.2026 Крупнейшие российские отели отказались работать с «Яндекс Путешествиями» из-за роста комиссий 2
22.01.2025 Т2 увеличила темпы indoor-строительства в Москве на 60% в 2024 году 2
31.07.2023 Тревел-эксперты и специалисты по кибербезопасности предупредили о ловушках для туристов в период летних отпусков 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Mantera Group и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 1
Yandex - Яндекс 8581 1
Сочи парк отель 3 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 101 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 59 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1765 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 1
HRM - Расчет отпуска 699 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6718 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2667 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2354 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 53 1
Свистунова Ольга 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 85 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1613 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1457 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 266 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 147 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 1
