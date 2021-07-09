За поимку своих двойников в интернете Росреестр заплатит 15 миллионов

Росреестр ищет исполнителя, который за 15 млн руб. выловит в сети сайты-двойники ведомства, а также приложения, которые предлагают услугу по выписке из ЕГРН нелегально. В 2019 г. владельцы таких сайтов обогатились на 3,7 млрд руб. При этом люди получали либо старые выписки, либо не получали их вовсе.

Двойники росреестра

Росреестр за 15 млн руб. собирается избавиться от своих сайтов-двойников, которые нелегально предлагают оформить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Соответствующий тендер размещен на официальном сайте госзакупок в июне 2021 г., заявки принимаются до 9 июля. Итоги открытого конкурса будут подведены 20 июля. Исполнитель должен искать такие сайты не только в поисковиках, но и через социальные сети, а также мобильные приложения в режиме 24/7 плоть до 13 декабря 2021 г. Первым на сайте госзакупок тендер обнаружил «Коммерсант».

Согласно техническому заданию, исполнитель обязан не только выявить сайты-двойники Росреестра, но и «нейтрализовать» их. Данная мера необходима, чтобы обеспечить защиту объектов интеллектуальной собственности ведомства, использование которых может негативно повлиять на репутацию Службы. А также для пресечения неправомерно оказываемой услуги по предоставлению сведений из ЕГРН.

Росреестр ищет свои сайты-двойники за 15 млн рублей

Борьба ведомства с клонами

С начала 2021 г. Росреестр добился закрытия 23 сайтов-двойников, в 2020 г. — 40. При этом в Росреестре отмечали рост числа сайтов, владельцы которых стали чаще изменять доменные имена. По данным Росреестра, за 2019 г. оборот денежных средств, полученных владельцами нелегальных сайтов, составил 3,7 млрд руб.

«В Росреестр поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники. Есть случаи, когда люди могут вообще не получить услугу — мошенники берут предоплату и перестают отвечать. При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз», — заявляли в Службе.

Однако в конце апреля 2021 г. Президентом Владимиром Путиным были подписаны изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости». Согласно которому, в том числе, запрещаются сайты, программы и приложения, мимикрирующие под официальный сайт Росреестра.

ФАС раздает предписания поисковикам

В марте 2021 г. ФАС выдала «Яндексу» предписание о прекращении нарушения законодательства в связи с рекламой сайтов-двойников, предлагающих онлайн-услуги по предоставлению сведений из ЕГРН.

«В ноябре 2020 года при наборе в строке поиска системы “Яндекс” словосочетания “получить выписку из ЕГРН” под строкой поиска отображались объявления с пометкой “реклама” с предложением о предоставлении за плату выписок из ЕГРН. Однако согласно российскому законодательству, оказание таких государственных услуг отнесено исключительно к компетенции Росреестра, а возможность “перепродажи” государственных услуг через посредников не предусмотрена», — говорится в сообщении ФАС.

Уже в апреле 2021 г. ФАС выдала такое же предписание Google.

Как выявить двойника

Для того, чтобы отличить двойника Росреестра, необходимо знать доменное имя официального сайта Службы (https://rosreestr.gov.ru/). Зачастую, пишет ведомство, фейковые сайты используют схожие с официальным наименованием имена, например, «online/egrp/egrn». Также мошенники оформляют сайт в соответствии со структурой официальной страницы, делая его похожим на официальный.

Чтобы проверить подлинность сайта, можно воспользоваться «личным кабинетом», который не будет доступен на сайтах-двойниках. На официальных сайтах ведомств также не может быть рекламы, прайс-листов, ссылок на мобильные приложения и способы оплаты.