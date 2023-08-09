«Контур.недвижимость» и банк «Точка» помогут оформить сделку без визитов в МФЦ

Электронная регистрация прав собственности на вторичное жилье стала доступнее. Теперь риелторы могут подавать документы в Росреестр в своем офисе, даже если участники находятся в разных концах страны.

Вторичной называют недвижимость, у которой был хотя бы один собственник. Если этот собственник — физическое лицо, оформить сделку онлайн сложнее. В 2018 г. Правительство внесло изменения в 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и запретило Росреестру принимать электронные заявления о переходе прав собственности, если объект принадлежит физическому лицу.

Но у запрета есть два исключения. Так, ведомство проведет электронную регистрацию, если: собственник заранее посетит МФЦ и подаст согласие на это; документы будут отправлены с помощью информационной системы банка.

Чтобы участникам сделки не приходилось посещать МФЦ, «Контур.недвижимость» совместно с банком «Точка» разработали решение для юридических лиц: риелторов, застройщиков, нотариусов и банков. В сервисе «Реестро» можно пригласить на сделку представителя банка. Он подключится по видеосвязи и удостоверит личности продавца и покупателя. Чтобы Росреестр понимал, что банк участвовал в сделке, сервис сформирует специальный документ — банковское уведомление. Если такое уведомление будет в пакете документов на регистрацию, ведомство оформит сделку, даже если продавец не посещал МФЦ. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В остальном электронная регистрация в «Реестро» проходит как обычно: риелтор заполняет заявление на переход права собственности и прикрепляет сканы необходимых документов. Участники сделки подписывают заявление квалифицированными электронными подписями (КЭП). При необходимости риелтор может выпустить КЭП во время сделки: стоимость подписей входит в стоимость регистрации и не меняется от количества участников. Подписанный пакет документов отправляется в Росреестр. Когда ведомство оформит сделку, продавец, покупатель и риелтор получат уведомление на электронную почту вместе с подтверждением регистрации — выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Константин Ташлыков, руководитель направления «Контур.недвижимость»: «Электронная регистрация — простой и удобный способ оформить сделку. Благодаря нашему партнеру — банку «Точка» — риелторы смогут оформлять онлайн даже сделки со вторичной недвижимостью. Запланировать встречу с представителем банка в сервисе можно заранее: в назначенное время он подключится к сделке. Никаких дополнительных действий от участников или риелтора не понадобится. Пользователи сервиса уже успешно оформляют сделки: Росреестр принимает их заявления без возражений».

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Артем Середа, бизнес-девелопер в «Точке»: «Главная миссия «Точки» — делать жизнь предпринимателей чуть проще. Теперь наши клиенты, бизнес которых связан с недвижимостью, смогут оформлять сделки в режиме онлайн. А это поможет сэкономить самый ценный ресурс, который есть у предпринимателя — время».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.