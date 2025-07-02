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Середа Артем
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|«Точка Банк» и Lender Invest запускают совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса 1
|09.08.2023
|«Контур.недвижимость» и банк «Точка» помогут оформить сделку без визитов в МФЦ 1
Середа Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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