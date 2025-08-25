Интерес бизнеса к нейросетям вырос более чем на 3000% за последние пять лет: исследование «Точка Банка»

Интерес российских предпринимателей к ИИ-инструментам в России вырос более чем на 3000% по сравнению с 2020 г. Общий же интерес к нейросетям вырос на 1575%. К такому выводу пришли аналитики «Точка Банка», проанализировав соответствующие запросы в поисковой системе «Яндекс» за последние пять лет. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Как считали: для более точного анализа аналитики в своих запросах использовали ключевые слова, связанные с темой нейросетей. Например: «чат-бот», «промт для нейросети», «генерация фото ИИ» и др. Отдельно аналитики сделали упор на запросы, связанные с ИИ для бизнеса («написать бизнес-план с помощью нейросети», «чат-бот для бизнеса» и т. д.).

От общего числа запросов, связанных с искусственным интеллектом, доля бизнес-запросов составляет менее 1% (по итогам первого полугодия 2025 г). Такая низкая доля может быть связана с тем, что предприниматели в своих запросах могут не использовать ярко-выраженные ключевые слова, связанные с бизнес-тематикой. Однако даже этот показатель в общей массе поисковых запросов показывает интерес к сегментным нейросетям.

При анализе запросов ИИ для бизнеса, аналитики обнаружили несколько всплесков, которые могут быть связаны с выходом новых инструментов ИИ.

В 2022 г. интерес бизнеса к ИИ только зарождался. Это совпадает с выходом таких нейросетей как ChatGpt и Midjorney.

Следующий уже более яркий всплеск произошел в декабре 2024 г. — релиз нейросети DeepSeek;

В марте 2025 г. аналитики зафиксировали очередной всплеск интереса к ИИ-инструментам, что может быть связано с обновлением ассистента GigaChat.

Чаще всего предприниматели интересуются возможностями внедрения нейросетей в свои бизнес-процессы (67,9%). Также нейросети представляют интерес в части создания бизнес-планов (23,6%), трейдинга (3,6%), генерации карточек на маркетплейсах (2,9%) и торговле (0,7%).

«Интерес предпринимателей к нейросетям будет и дальше расти, потому что бизнес всё больше зависит от данных и скорости реагирования на изменения. Думаю, что в течение следующих пяти лет предприниматели начнут внедрять ИИ на всех уровнях: от автоматизации рутинных процессов до стратегического планирования. Компании начнут применять ИИ как стандартный инструмент. В итоге те, кто раньше его освоят, те и получат самую устойчивую позицию на рынке», — сказал лидер направления LLM-продуктов в «Точка Банке» Александр Ионов.