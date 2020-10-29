Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Платформа для удаленной работы Zlaker обновила мобильное приложение

ПО Софт

Платформа Zlaker выпустила новую версию мобильного приложения для устройств, работающих на операционной системе Android. Особое внимание разработчики уделили стабильности программы и ее удобству для пользователей. В частности, увеличилась скорость работы приложения, упростился процесс заполнения формы для идентификации клиентов, были исправлены выявленные ранее ошибки.

С помощью Zlaker любой совершеннолетний гражданин России может зарабатывать, продавая продукты и услуги ведущих компаний через интернет. Для этого достаточно выбрать подходящий лот, например, открытие брокерского счета или оформление кредитной карты, и отправить через приложение информацию о человеке, которому интересна подобная услуга. В случае, если банк подтвердит ее продажу клиенту, пользователь Zlaker получит комиссию. Размер вознаграждения определяется поставщиком услуги и составляет от 200 до 4200 руб.

Среди организаций, чьи услуги уже доступны для продажи на платформе Zlaker – Альфа-банк, Тинькофф, Совкомбанк, Банк Открытие, Банк Хоум Кредит, Qiwi Банк, Восточный Банк и Точка Банк.

С помощью Zlaker можно также продавать страховые продукты.

Обновленная версия приложения доступна на Play Market.

Платформа работает полностью официально. Пользователи могут выбрать удобную для себя форму сотрудничества: как физическое лицо, самозанятый или ИП. Средства, полученные в Zlaker, впоследствии можно учитывать как «белые» доходы в справке 2-НДФЛ.

Другие материалы рубрики

Microsoft выпустила бесплатный инструмент для обучения ИИ для тех, кто не умеет программировать. Видео

Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»

Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP

Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика

Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения

Windows 10 допросит пользователей о целях установки

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Карты памяти – какие бывают и в чем отличия

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online