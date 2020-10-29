Платформа для удаленной работы Zlaker обновила мобильное приложение

Платформа Zlaker выпустила новую версию мобильного приложения для устройств, работающих на операционной системе Android. Особое внимание разработчики уделили стабильности программы и ее удобству для пользователей. В частности, увеличилась скорость работы приложения, упростился процесс заполнения формы для идентификации клиентов, были исправлены выявленные ранее ошибки.

С помощью Zlaker любой совершеннолетний гражданин России может зарабатывать, продавая продукты и услуги ведущих компаний через интернет. Для этого достаточно выбрать подходящий лот, например, открытие брокерского счета или оформление кредитной карты, и отправить через приложение информацию о человеке, которому интересна подобная услуга. В случае, если банк подтвердит ее продажу клиенту, пользователь Zlaker получит комиссию. Размер вознаграждения определяется поставщиком услуги и составляет от 200 до 4200 руб.

Среди организаций, чьи услуги уже доступны для продажи на платформе Zlaker – Альфа-банк, Тинькофф, Совкомбанк, Банк Открытие, Банк Хоум Кредит, Qiwi Банк, Восточный Банк и Точка Банк.

С помощью Zlaker можно также продавать страховые продукты.

Обновленная версия приложения доступна на Play Market.

Платформа работает полностью официально. Пользователи могут выбрать удобную для себя форму сотрудничества: как физическое лицо, самозанятый или ИП. Средства, полученные в Zlaker, впоследствии можно учитывать как «белые» доходы в справке 2-НДФЛ.